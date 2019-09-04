Acer представила портативный LED-проектор C250i

Acer представила портативный светодиодный беспроводной проектор C250i с возможностью проецирования изображения под разными углами без использования какой-либо подставки и с первым в мире, по данным компании, автоматическим переключением в портретный режим. Его предназначение — предоставить пользователям удобный способ вывода изображения со смартфона в любое время и в любом месте. Acer C250i — это сверхлёгкое устройство, которое отлично справляется с задачей, когда необходимо передать картинку в высоком разрешении, обеспечить длительную работу от батареи и вообще простоту использования.

«Acer продолжает демонстрировать инновации на рынке проекторов со своей моделью C250i, — сказал Виктор Чиен (Victor Chien), президент департамента цифровых дисплеев Acer. — Он не только выполнен в необычном форм-факторе, позволяющем проецировать изображения под разными углами без использования подставки или штатива, но и имеет уникальный режим автоматического переключения в портретный режим для вывода изображения со смартфона».

В отличие от других проекторов, возможности которых ограничены горизонтальными проекциями, C250i поддерживает проекцию изображения под несколькими углами без использования каких-либо подставок благодаря своей уникальной конструкции. Он не только выглядит стильно, но и позволяет сэкономить место, а также предоставляет большой набор вариантов использования: пользователи могут поворачивать проектор до тех пор, пока не найдут наилучший угол для проецирования изображения на стену или потолок. А если установить устройство вертикально, станет возможна горизонтальная проекция на стену и активация режима с автоматической сменой ориентации изображения — этот инновационный режим позволяет напрямую использовать портретный режим при общении в видеочате или во время стрима (например, в Facebook или Instagram) без черных полос по бокам при беспроводном подключении к проектору. Набор функций Acer C250i, реализованный для максимальной гибкости и удобства, наверняка поразит даже самых продвинутых пользователей смартфонов. Коррекция трапецеидальных искажений гарантирует, что контент на экране будет выглядеть безупречно под любым углом.

Acer C250i

Несмотря на свои компактные размеры, C250i поддерживает вывод качественного изображения высокой чёткости 1080p и может автономно работать до 5 часов от одной зарядки. Пользователи операционных систем Android и iOS могут подключаться к Acer C250i в беспроводном режиме без особых проблем, а также использовать его дома или в дороге, забыв о проводах. Светодиодный модуль C250i имеет срок службы до 30 000 часов, проектор поддерживает передачу 100% цветового пространства NTSC, имеет яркость 300 люмен (ANSI) и контрастность 5000:1. Acer C250i также может служить как портативный аккумулятор для зарядки телефонов «на ходу». Встроенные в проектор Bluetooth-динамики мощностью 5 Вт обеспечивают звук при просмотре фильмов или телепередач.

В дополнение к беспроводному подключению источников изображения Acer C250i также поддерживает передачу изображений звука и видео через стандартный порт HDMI с ноутбука или настольного компьютера. Порты USB Type-C и Type-A также поддерживают получение видео как со смартфонов, так и с ПК без установки дополнительного программного обеспечения или драйверов. Порт USB Type-A обеспечивает прямое воспроизведение мультимедиа с USB-накопителя для вывода качественного изображения без использования ПК.

В дополнение к C250i Acer также анонсировала новые лазерные проекторы серии PL1 (PL1520i/PL1320W/PL1220), предназначенные для выставочных площадок, мероприятий, и конференц-залов среднего размера. Они рассчитаны на работу в режиме 24/7 при минимальном техническом обслуживании и оборудованы лазерным модулем, работающим до 30 000 часов. Серия PL1 идеально подходит для использования в бизнесе — для беспроводного проецирования2 рекламы, вывода информации на доски объявлений, при воспроизведении видео в лобби и многого другого. Дополнительная надёжность гарантируется за счёт наличия защиты категории IP6X, включая герметичный оптический модуль. Устройства позволяют осуществлять проекцию на 360 градусов, а также портретную проекцию с 4-угольной коррекцией трапецеидальных искажений.

CastMaster Touch от Acer — это беспроводная система презентаций, состоящая из удобных приемников и передатчиков, предназначенная для замены проводных устройств. Эта система готова к использованию без установки программного обеспечения и способна переключать сигналы между докладчиками в течение 0,1 секунды. Она может управляться с помощью жестов на сенсорной панели и обладает низким значением задержки — менее 100 мс. CastMaster Touch прекрасно работает с устройствами серии PL1 в условиях конференц-зала.

Портативный проектор Acer C250i появится в Европе в январе 2020 года по цене 539 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно. Лазерный проектор Acer PL1520i будет доступен в Европе в ноябре 2019 года, его цена составит 1499 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.