Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены

Acer представила новые ультрапортативные ноутбуки из линейки Swift и моноблок Aspire. Все новинки поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения и работают под управлением ОС Windows 10.

Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) и Swift 3 (SF314-57/SF314-57G) созданы, чтобы обеспечивать максимальную производительность и мобильность, и сочетают в себе все необходимые современному ультрапортативному лэптопу качества: тонкий корпус, дизайн и узкие рамки вокруг экрана, а также производительность и длительное время автономной работы. Новые настольные ПК-моноблоки из линейки Acer Aspire C предназначены для учащихся и их семей. Aspire C — компактные и стильные ПК с тонкими рамками вокруг экрана и высокой производительностью, достаточной для выполнения самых разнообразных задач.

«Мы постоянно стремимся сделать наш самый лёгкий 14-дюймовый ноутбук в мире ещё лучше, — отметил Джеймс Лин (James Lin), генеральный директор направления ноутбуков и IT-бизнеса в Acer. — В новый Swift 5 мы добавили возможность установки дискретной видеокарты и поддержку самых современных процессоров, поэтому профессионалам различных отраслей, которые часто вынуждены работать в дороге, больше нет необходимости искать компромисс между мобильностью и производительностью их гаджетов».

«Процессоры Intel Core 10-го поколения дают современным ноутбукам совершенно новые возможности за счёт первого в индустрии ПК-решений полноценного применения ИИ, новой архитектуры, которая обеспечивает мощный прирост производительности встроенной видеокарты Iris Plus, и лучшего в своём классе сетевого решения с поддержкой Wi-Fi 6 (Gig +) и Thunderbolt 3, — отметил Крис Уокер (Chris Walker), корпоративный вице-президент и руководитель подразделения Mobility Client Platforms в Client Computing Group, Intel. — Наше сотрудничество с Acer помогло создать стильные и мощные ноутбуки линейки Swift на базе высокопроизводительной новой платформы Intel».

С момента появления на рынке 14-дюймовый Acer Swift 5 считается, по данным компании, самым лёгким в своём классе ноутбуком. Корпус устройства выполнен из комбинации магний-литиевого и магний-алюминиевого сплавов, применение которых помогло добиться идеального баланса лёгкости и прочности. Новое поколение Acer Swift 5 весит 990 грамм в версии с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 (и ещё меньше в версии с обновлённой встроенной видеокартой Intel Iris Pro) при толщине корпуса 14,95 мм. Узкие рамки с трёх сторон экрана позволили довести соотношение площади экрана и крышки до впечатляющих 86,4%.

14-дюймовый Acer Swift 5

Благодаря поддержке процессоров Intel Core i7-1065G7 10 поколения и твердотельных накопителей PCIe Gen 3х4 ёмкостью до 512 ГБ пользователи получают отличную производительность, которую дополняет великолепное качество изображения и цветопередачи 14-дюймового сенсорного IPS-экрана с разрешением Full HD. Ноутбук Swift 5 оборудован разъёмом USB 3.1 Type-C с интерфейсом Thunderbolt 3, поддержкой двухдиапазонной беспроводной связи стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax).

Swift 5 — это лёгкий и производительный ноутбук для профессионалов, которые часто путешествуют. Заряда его ёмкого аккумулятора хватит на целый рабочий день (до 12,5 часов автономной работы). При этом Swift 5 поддерживает быструю зарядку: всего 30 минут питания от сети будет достаточно, чтобы использовать ноутбук ещё 4,5 часа. Войти в систему пользователь сможет одним прикосновением к встроенному сканеру отпечатков пальцев — спасибо функции Windows Hello.

Ноутбук Acer Swift 3 доступен в версиях розового или стального серого цвета и весит всего 1,19 кг. Несмотря на толщину корпуса всего в 15,95 мм Swift 3 отличается высокой производительностью благодаря поддержке процессоров вплоть до Intel Core i7-1065G7 10-го поколения со встроенной видеокартой Intel Iris Plus и дискретных видеокарт NVIDIA GeForce MX250 (опционально). Также в ноутбуке установлен твердотельный накопитель PCIe Gen 3x4 ёмкостью до 1024 ГБ, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X и есть поддержка Thunderbolt 3 и двухдиапазонной беспроводной связи нового стандарта Wi-Fi 6. Это устройство — настоящий портативный помощник для работы и игр, который способен проработать от одного заряда до 12,5 часов и поддерживает функцию быстрой зарядки: всего 30 минут подключения к сети могут обеспечить до 4 часов автономной работы (воспроизведения видео).

Swift 3 оборудован 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD. Узкие (4,37 мм) рамки экрана помогают оживить изображение и обеспечивают показатель соотношения площади экрана к площади крышки в 84%. Также для улучшения качества цветопередачи Swift 3 поддерживает технологии Acer Color Intelligence и Acer ExaColor.

Благодаря компактной конструкции и дизайну ультратонкий Acer Aspire C (толщина корпуса всего 8,5 мм) предлагает множество возможностей, которые окажутся полезны учащимся и их семьям. Устройство выпускается в версиях с 27-, 24- или 22-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD. Все варианты новинки оснащены процессорами Intel Core 10-го поколения. Благодаря максимальному объему оперативной памяти до 32 ГБ DDR4-2666 и большим объёмам дискового пространства для хранения данных за счёт поддержки SSD M.2 NVMe ёмкостью до 1 ТБ и 2,5-дюймовых жёстких дисков ёмкостью до 2 ТБ Aspire C могут стать идеальным универсальным ПК сразу для нескольких пользователей с различными интересами и потребностями.

Моноблок Acer Aspire C

Конфиденциальность пользователей защищает защитная шторка веб-камеры1, а наличие порта HDMI позволяет подключить к устройству дополнительный монитор или экран. Также на корпусе моноблока расположены четыре порта USB 3.1 для подключения периферийных устройств, например, принтера для печати документов, игровые устройства или внешние USB носители данных. Для защиты глаз пользователей предусмотрены технологии Acer Vision Care, включая технологию Acer Bluelight Shield, уменьшающую негативное воздействие света в синем диапазоне спектра, и Flickerless, обеспечиающую дополнительный комфорт при работе с ПК за счёт снижения уровня мерцания экрана.

Ноутбук Acer Swift 3 появится в российской рознице в октябре 2019 года по цене от 49 990 рублей. Ноутбук Acer Swift 5 появится в российской рознице в октябре 2019 года по цене от 69 990 рублей. Моноблоки Acer Aspire C появятся в российской рознице в первом квартале 2020 года по цене от 39 990 рублей.