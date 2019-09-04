Acer представила мониторы Nitro XV3

Acer представила новую линейку игровых мониторов Nitro. В линейку Acer Nitro XV3 входит четыре монитора для геймеров, которые отличаются крайне высокой частотой обновления экрана, поддержкой современных разрешений и привлекательной для аудитории геймеров и энтузиастов.

Новые мониторы Nitro с матрицей IPS поддерживают технологию NVIDIA G-SYNC и по умолчанию задействуют переменную частоту обновления (VRR) при подключении к видеокартам NVIDIA GeForce GTX 10 серии и NVIDIA GeForce RTX 20 серии, чтобы минимизировать задержки и устранить разрывы изображения. Также новые мониторы поддерживают технологии Acer Agile-Splendor, Adaptive-Sync и Visual Response Boost (VRB), способствующие заметному улучшению качества изображения во всех режимах работы.

В устройствах линейки Nitro XV3 используются панели с «быстрыми» жидкими кристаллами, поддерживающие 99­процентное соответствие цветовому пространству sRGB. Эти мониторы, получившие сертификат DisplayHDR 400, также демонстрируют сверхбыстрое время отклика (до 1 мс в режиме VRB), отсутствие эффекта размытия и качественную, максимально естественную цветопередачу. А с частотой обновления экрана до 240 Гц геймеры будут в восторге от плавности смены кадров и чёткости картинки.

Среди новых игровых мониторов Acer Nitro две модели — с диагональю экрана 27 дюймов и две — с диагональю 24,5 дюйма: Acer Nitro XV273U S: 27 дюймов, WQHD, 165 Гц, Acer Nitro XV273 X: 27 дюймов, Full HD, 240 Гц, Acer Nitro XV253Q X: 24,5 дюйма, Full HD, 240 Гц, Acer Nitro XV253Q P: 24,5 дюйма, Full HD, 144 Гц.





Все мониторы поддерживают технологию Acer Game Mode — восемь предустановленных режимов работы монитора, которые помогают настроить изображение под различные виды контента: Action, Racing, Sport, User, Standard, ECO, Graphic and Movie (шутеры, гоночные симуляторы, спортивные игры, пользовательский, ECO-режим, а также режимы для просмотра изображений и видео). Эта уникальная функция может быть активирована нажатием одной горячей клавиши или в экранном меню настроек. А встроенная функция усиления чёрного цвета позволит игрокам выбрать один из 11 уровней эффекта, чтобы без проблем рассмотреть врага или выгодное укрытие и легко перемещаться по карте или гоночному треку при любом освещении.

Технологии Acer VisionCare, включая Flickerless, BlueLightShield, ComfyView и технологию снижения яркости в слабоосвещённых помещениях, помогут с комфортом проводить даже самые длительные игровые сессии. Мониторы Acer Nitro XV3 также оборудованы эргономичной подставкой с возможностью поворота и наклона экрана на 20°, чтобы геймеры всегда могли настроить его положение по своему вкусу. Удобная разборная конструкция позволяет быстро снять монитор с подставки, чтобы установить его на стене при помощи крепления VESA и освободить больше пространства на своём столе.

Монитор Acer Nitro XV273U S появится в Европе в январе 2020 года по цене 649 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно. Модель Acer Nitro XV273 X появится в Европе в сентябре 2019 года по цене 519 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно. Монитор Acer Nitro XV253Q X появится в Европе в ноябре 2019 года по цене 419 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно. Монитор Acer Nitro XV253Q P появится в Европе в октябре 2019 года по цене 329 евро. Стоимость и доступность в России будет объявлена дополнительно.