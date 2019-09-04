Acer представила киберспортивную платформу Planet9

Acer представила Planet9 — киберспортивную платформу следующего поколения. Planet9 — это открытое сообщество, позволяющее геймерам создавать свою команду, тренироваться для достижения высоких результатов и бороться за победу. В настоящее время она находится на стадии закрытого бета-тестирования и вступит в стадию открытого бета-тестирования 30 января 2020 года.

«Planet9 — современная платформа для киберспортсменов, в которую включено всё необходимое, что может потребоваться профессиональным или начинающим игрокам для повышения своего уровня и подготовки к соревнованиям профессионального уровня, — сообщил Эндрю Чуан (Andrew Chuang), генеральный менеджер направления киберспорта, в подразделении ИТ-продуктов корпорации Acer. — Платформа Planet9, созданная с использованием преимуществ Acer в области аппаратного и программного обеспечения, а также услуг, позволит игрокам со всего мира реализовать свой опыт».

Planet9 открывает мир киберспорта для всех начинающих геймеров, позволяя им учиться у профессионалов, понимать свои преимущества и слабые места, общаться с другими геймерами в сообществе и практиковаться в онлайн-турнирах.

В основе Planet9 заложены функции сообщества, которые позволяют геймерам встречаться и создавать группы по интересам. Участники могут добавлять друзей, следить за публикациями интересующих их людей и получать рекомендации о том, с кем они могут играть в зависимости от игры, в которую они играют, и их уровня. Что касается команд, то такие функции, как чат-рум и обмен игровой тактикой, позволяют группе сплотиться и учиться друг у друга.

Planet9 предоставляет ряд функций, помогающих геймерам улучшить свои навыки: возможность нанять тренера для индивидуального руководства, играть вместе с опытными геймерами, больше часов выделять на тренировку с друзьями на аналогичных уровнях или просматривать расширенную статистику игры для отслеживания своих результатов.

Функция Coach позволяет геймерам учиться у профессиональных и опытных игроков: геймеры могут выбрать своего идеального тренера в зависимости от игровой статистики, языка, рейтинга и почасовой ставки. Для построения индивидуального курса тренеры могут просматривать игровую статистику геймера, что становится проще с функциями совместного использования экрана и видео-/голосового чата, а также записей стримов (VOD) для воспроизведения тех моментов, которые требуют улучшения.

Функция Carry предполагает, что геймеры могут работать вместе в группах по интересам, чтобы повышать свой уровень, учиться и совершенствовать свои игровые навыки. Хозяева групп (Hosts) могут встраивать свои стримы на Twitch или YouTube, чтобы привлечь геймеров и фанатов для совместной игры.

Функция Game Statisctics помогает представить всю игровую статистику геймера на наглядной, яркой информационной панели: на основе данных о количестве побед, поражений, убитых врагов, потерянных жизней, приобретённых предметов, добытого золота и т.д. подбирается кандидатура идеального тренера для геймера, а также делаются выводы о том, как можно улучшить игровые навыки.

Функция Scrims в Planet9 предлагает интересные соревновательные виды тренировок или заданий на поле сражения — с кланом (командой) или племенем (состоящим из нескольких кланов). Функция Clan Scrims позволяет кланам запрашивать проведение испытания-тренировки против других кланов, а функция Tribe Wars позволяет племенам участвовать в масштабных состязаниях, организуемых каждую неделю для получения бонусов и преимуществ на Planet9.

Planet9 может служить платформой для организации турниров разного рода — от совсем небольших до крупных, спонсируемых или официальных — в которых можно побороться за шанс завоевать славу, известность и призы. Для участия в матчах или турнирах платформа объединяет игроков одинакового уровня и так обеспечивает им честную конкуренцию. При накоплении достаточного количества побед пользователи могут получать подарки и призы.

Геймеры, желающие принять участие в закрытом бета-тестировании платформы, могут зарегистрироваться на сайте planet9.gg, начиная с 14:30 4 сентября 2019 года (по московскому времени).