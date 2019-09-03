Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени

Zyxel представила облачный сервис информационной безопасности IP Reputation Filter, обеспечивающий малому и среднему бизнесу (СМБ) не имеющий аналогов уровень защиты от различных сетевых угроз. Поскольку скомпрометированный IP-адрес может циклически мгновенно менять свое состояние с вредоносного на безопасный, то компаниям, у которых в штате нет команды ИТ-специалистов, трудно выработать эффективные политики защиты от угроз.

Сервис IP Reputation Filter, применяющий многоэшелонную защиту и постоянно дополняемую базу данных опасных IP-адресов от компании Webroot (в составе корпорации Carbonite), подходит компаниям СМБ, которым требуется комплексное и простое в использование решение для защиты сети.

Перед тем, как переслать весь входящий и исходящий трафик, IP Reputation Filter автоматически сканирует его на опасные IP-адреса и блокирует приходящие с этих адресов пакеты, которые могут содержать угрозы. Этот превентивный функционал IP Reputation Filter значительно уменьшает расходы системных ресурсов, необходимых для глубокого анализа трафика, что позволяет компаниям СМБ получить максимум отдачи от своих инвестиций в сетевую инфраструктуру, а также экономит рабочее время, поскольку не нужно тщательно настраивать политики безопасности на блокировку отдельных IP-адресов. Кроме того, IP Reputation Filter постоянно проверяет IP-адреса по базе данных Webroot BrightCloud Threat Intelligence, поэтому этот фильтр способен защитить от самых новейших угроз.

«Согласно нашему исследованию, только с одним IP-адресом может быть связано более 400 тысяч фишинговых сайтов. Эксперты Webroot каждый день сканируют и классифицируют более 4,3 млрд IP-адресов чтобы гарантировать нашим клиентам безопасную работу в Web, - отметил Хэл Лонас (Hal Lonas), технический директор (CTO) Webroot, the Smarter Cybersecurity company. – Мы очень рады, что теперь наша огромная база данных поможет продуктам и сервисам безопасности Zyxel построить первый эшелон защиты для СМБ».

Хотя другие межсетевые экраны могут защищать от типичных сетевых угроз, ни один из них не способен обеспечить такую комплексную защиту, как межсетевые экраны ZyWALL ATP, оснащенные фильтром IP Reputation Filter. Помимо защиты от 10 самых распространенных типов угроз фильтр помогает отразить атаки ботнетов и Command and Control (C&C). Блокируя IP-адреса в зависимости от уровня угрозы, IP Reputation Filter реализует гранулярную защиту, у которой нет аналогов. Также пользователи получают исчерпывающую информацию обо всех возникающих угрозах с помощью сервиса Zyxel SecuReporter, доступ к которому предоставляется для владельцев лицензии Gold Security Pack.

«Добавление IP Reputation Filter в функционал межсетевых экранов серии ATP укрепляет позиции Zyxel как лидера рынка продуктов и решений для защиты сетей, - сказал Натан Йен (Nathan Yen, старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway Business Center. – Наши продукты для информационной безопасности великолепно подходят для компаний СМБ, которые не хотят, чтобы угрозы мешали росту их бизнеса».

IP Reputation Filter в пакете с лицензией Gold Security Pack для межсетевых экранов ZyWALL ATP поддерживается следующими моделями продуктов, использующих микрокод версии ZLD4.35: ATP100 (выйдет в 4 квартале 2019 года) и ATP200 для малого бизнеса (SB); ATP500 для малого и среднего бизнеса (SMB); ATP800 для среднего бизнеса (MB).