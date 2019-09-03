Toshiba дополнила линейки жестких дисков N300 и X300 моделями емкостью 16 ТБ

Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске новых моделей заполненных гелием жестких дисков серий N300 NAS и X300 Performance объемом 16 ТБ. Объем буфера в моделях на 16 ТБ составляет 512 МБ, что вдвое больше, чем в дисках на 14 ТБ.

Для создания 16-терабайтных жестких дисков серий N300 и X300 использовалась девятидисковая конструкция с заполнением гелием, обеспечивающая более высокую плотность размещения информации при более низком потреблении электроэнергии. Разработанные Toshiba Group технология лазерной сварки и конструкция корпуса обеспечивают надежное удержание гелия внутри стандартного 3,5-дюймового привода.

«Для серий Toshiba 16 ТБ N300 и X300 мы усовершенствовали конструкцию корпуса с заполнением гелием, благодаря чему удалось повысить энергоэффективность при более высокой емкости и плотности хранения данных, – сказал Ларри Мартинес-Паломо (Larry Martinez-Palomo), генеральный директор подразделения по производству жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe. – Toshiba поставила перед собой задачу выпустить жесткие диски объемом до 16 ТБ, чтобы удовлетворить растущие потребности в хранении данных для систем повышенной производительности, игровых систем, а также для серверов компаний. Это позволит геймерам и пользователям NAS-решений эффективно хранить бо́льшие объемы информации».

Благодаря поддержке до восьми отсеков для накопителей серия N300 подходит для домашних офисов, малого бизнеса и частных облачных хранилищ. Жесткие диски серии N300, по заявлению производителя, могут функционировать в режиме 24/7 и выдерживают рабочую нагрузку до 180 ТБ/год. Скорость вращения шпинделя жестких дисков составляет 7200 об/мин; кроме того, они оснащены встроенными датчиками для компенсации воздействия угловых колебаний.

Жесткие диски серии X300 можно использовать на ПК и рабочих станциях последнего поколения, так как скорость вращения шпинделя у них также составляет 7200 об/мин, а технология стабилизации дисков повышает их надежность. Кроме того, технология кэширования Toshiba оптимизирует распределение кэша во время чтения/записи, обеспечивая высокую производительность в реальном времени.

На серию N300 распространяется трехлетняя ограниченная гарантия, а на серию X300 – двухлетняя ограниченная гарантия. Модели N300 и X300 объемом 16 ТБ появятся в продаже в IV квартале 2019 г.