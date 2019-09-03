«Тинькофф» запускает соцсеть «Пульс» для инвесторов

«Тинькофф» запускает «Пульс» — бесплатную открытую социальную сеть для инвесторов в мобильном приложении «Тинькофф инвестиции».

«Пульс» станет технологичной площадкой, на которой пользователи смогут знакомиться с реальными участниками торгов на бирже, подписываться на инвесторов с похожими или противоположными инвестиционными стратегиями, обмениваться идеями и опытом торговли на фондовом рынке, а также лайфхаками по работе с брокерской платформой «Тинькофф».

Инвесторам больше не нужно переходить на сторонние сайты и форумы для обсуждения сделок и биржевых новостей — вся коммуникация будет сосредоточена в одном месте, в мобильном приложении «Тинькофф инвестиции».

«Сегодня на наших глазах формируется новое поколение розничных инвесторов, которые выбирают самые удобные и функциональные сервисы для торговли ценными бумагами. «Пульс» поможет участникам фондового рынка учиться друг у друга и улучшать свои торговые стратегии. В отличие от других примеров на рынке, мы создаем комьюнити для максимально широкой аудитории, а не только для квалифицированных трейдеров. У пользователей будет большой выбор инвестиционных стратегий для анализа рынка. Сделки, активы, компании, отрасли и валюта внутри портфеля, его объем и доходность за последний год, посты и комментарии к ним — вся эта информация о подписчиках соцсети будет открыта и полезна инвесторам для принятия ответственных торговых решений», — отметил Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф».

Функционал «Пульса» будет доступен для всех клиентов, у которых есть брокерский счет в «Тинькофф инвестициях». Подписчики соцсети смогут публиковать посты (сначала текст, позднее — фото и видео), писать комментарии и ставить лайки, отмечать в публикациях ценные бумаги из каталога Тинькофф (клик на бумагу будет вести на ее отдельную страницу); подписываться на других участников соцсети и просматривать их профили — посты и комментарии под публикациями, состав инвестиционного портфеля, торговую статистику; вести диалог с участниками социальной сети на страницах акций, где будут объединяться все посты по данным бумагам; получать уведомления о новых постах участников социальной сети и о сделках пользователей, на которых подписан.

В будущем пользователи смогут монетизировать свою активность в социальной сети: сначала в рамках конкурсов с призами, позже — получая вознаграждение от «Тинькофф» за достижения в области продвижения своего профиля (будут оцениваться качественный контент и популярность профиля).

Чтобы начать работу с соцсетью, нужно обновить мобильное приложение «Тинькофф инвестиций» до версии 4.0 и зарегистрироваться на странице профиля: задать никнейм (вымышленное имя для сохранения анонимности), загрузить фотографию, добавить описание профиля, указать интересные темы для общения. После этого «Тинькофф» предложит пользователю список рекомендованных профилей.

Сейчас «Пульс» находится на этапе бета-тестирования, доступ к социальной сети появится у всех клиентов «Тинькофф инвестиций» в течение следующей недели: сначала на устройствах Android, позднее — для пользователей iOS. В будущем сервис станет доступен и на Tinkoff.ru.