Райффайзенбанк подключает федеральных партнеров через открытые API

Райффайзенбанк объявил о том, что взаимодействие с банком для партнеров с федеральной сетью стало проще и удобнее благодаря развитию инфраструктуры открытых API банка, которая позволяет быстро обмениваться данными и информацией, а также отслеживать статусы обработки банком заявки в режиме реального времени.

Открытие расчетного счета — один из первых шагов для предпринимателя для начала работы. Решение будет особенно актуально для юридических фирм, компаний-регистраторов, бухгалтерских компаний, call-центров, сервисов по регистрации бизнеса, фрилансереров.

«Мы стремимся автоматизировать рутинные ручные процессы, чтобы с банком было просто и удобно не только клиентам, но и компаниям-партнерам. Возможность подключать партнеров через нашу инфраструктуру открытых API особенно важна для нас в городах, где нет наших отделений», - сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.