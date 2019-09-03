Mail.ru Group запустила академию больших данных MADE

Mail.ru Group объявила об открытии набора в новый образовательный проект – академию больших данных MADE. Слушатели могут выбрать очную или дистанционную форму обучения, а также одну из трех специальностей: Data Scientist, Machine Learning Engineer и Data Engineer. Обучение займет полтора года и будет полностью бесплатным для тех, кто пройдет отбор.

Академия больших данных станет вторым проектом в вертикали образовательных проектов MADE Mail.ru Group. Новая академия также рассчитана на специалистов, у которых есть 1-3 года опыта работы и желание актуализировать и систематизировать свои знания, быстро вырасти в профессии или освоить новую.

В академии больших данных можно поступить на одно из трех направлений: Data Scientist, Machine Learning Engineer и Data Engineer. Также можно выбрать очную или дистанционную форму обучения. В обоих случаях полный курс академии будет состоять из трех семестров и займет полтора года, с октября 2019 по январь 2021 г.

Обучение в академии бесплатное, но участникам необходимо успешно пройти вступительные испытания. Для участия в отборе нужно до 15 сентября 2019 г. подать заявку на сайте академии , а после – пройти профессиональное онлайн-тестирование и сдать письменный экзамен (только для очной формы обучения). Для поступления потребуются знание высшей математики, а также умение программировать хотя бы на одном языке – С++, Java или Python – и применять базовые алгоритмы и структуры данных.

Вести занятия будут эксперты по Data Science и Machine Learning из Mail.ru Group, а также преподаватели ведущих технических вузов. Учащиеся получат практические навыки в прикладном анализе данных, разработке моделей машинного обучения для высоконагруженных сервисов, обработке больших данных, компьютерном зрении, обработке естественного языка, распознавании речи и в других областях.

Помимо лекций слушателей ждет разбор реальных задач из разных сфер бизнеса, мастер-классы и работа над индивидуальными и командными проектами. Слушатели академии смогут регулярно общаться с менторами и преподавателями на занятиях и получать обратную связь по домашним заданиям.

Занятия очной программы будут проходить в центре Москвы, на площадке НИТУ «МИСиС» – вуза-партнера академии. Дистанционную программу можно проходить из любой точки мира – участникам будут доступны видеозаписи лекций, задания и общение с менторами в чатах.

Сильнейшим слушателям академии компания предложит позиции в разных командах Mail.ru Group.

«Mail.ru Group уже более пяти лет занимается образованием в сфере Data Science. Наши эксперты преподают в проекте "Техносфера" на базе ВМК МГУ и готовят молодых специалистов в области анализа данных. Компания активно участвует в развитии профессиональных сообществ и индустрии в целом, например, мы организуем крупнейший российский чемпионат по машинному обучению ML Boot Camp и чемпионаты по искусственному интеллекту Russian AI Cup. Академия больших данных MADE – органичное продолжение нашей образовательной деятельности в этой области. Программа рассчитана на специалистов, которые уже попробовали себя в профессии и хотят развиваться дальше. Академия даст им знания, которые можно сразу использовать в работе, а также большой объем практики», – сказал вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов.

Академии MADE Mail.ru Group – это бесплатные образовательные проекты для специалистов, у которых уже есть опыт работы в ИТ и желание повысить свой профессиональный уровень. Первыми проектами в вертикали MADE стали академия продуктовых менеджеров и академия больших данных.