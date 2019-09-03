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Исследование: 70% крупных корпораций и госорганов заменят СУБД

Интеграция Бизнес-приложения

Аналитический центр TAdviser совместно с компанией Postgres Pro исследовал перспективы импортозамещения систем управления базами данных (СУБД) в российских госорганах и крупнейших корпорациях.

Для выполнения задач исследования был проведен опрос 100 респондентов - ИТ-руководителей федеральных и региональных ведомств, а также компаний крупного бизнеса из различных отраслей экономики РФ: финансы, телеком, промышленность, транспорт, энергетика и ЖКХ, нефтегаз.

Опрос показал, что наиболее популярными СУБД в крупном бизнесе и государственном секторе являются Oracle (81%), Microsoft SQL (64%) и PostgreSQL (51%). При этом более 70% опрошенных организаций планируют миграцию с используемых СУБД в ближайшие 3 года, либо рассматривают такую возможность (в том числе 86% из опрошенных госорганизаций, включая госкорпорации, а также 66% респондентов, представляющих крупный частный бизнес – в первую очередь крупные промышленные компании, предприятия транспорта и энергетики).

Основные предпосылки для перехода на альтернативную СУБД – это обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов и правительственных директив (80%), а также обеспечение необходимого уровня безопасности (72%), отмечают респонденты.

Наиболее значимыми характеристиками СУБД участники опроса считают производительность (включая подтвержденные результаты работы под промышленной нагрузкой), надежность и безопасность. Также крупным организациям важны качественная техподдержка и масштабируемость при возможности экономии издержек (в том числе, на лицензионных платежах).

«Прежде всего важна глубокая техническая поддержка СУБД со стороны производителя и интеграторов – особенно, когда возникают вопросы недостаточной производительности или ошибки на уровне СУБД. Также важно наличие отраслевого и общего опыта использования альтернативных СУБД в решениях того или иного класса», – отметил Игорь Норвейшис, директор департамента информационных технологий компании «Россети».

«Для нас главные критерии при выборе замещающей СУБД – это высокая производительность и надежность, чтобы обеспечить соблюдение требований к качеству, скорости, эффективности и безопасности предоставления госуслуг», – сказал Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг и цифрового развития ПФР.

К основным сложностям при замене СУБД большинство респондентов относят трудоемкость и высокую стоимость процесса миграции, включая организационные сложности – в части обучения персонала и изменения текущих процессов.

«Не все существующие на рынке решения имеют возможность работы с любой СУБД. Отсутствует достаточное количество сертифицированных специалистов, в достаточной мере опыт применения альтернативных решений», – сказал Игорь Норвейшис.

«Ввиду того, что работу в информационной системе ведут пользователи из разных часовых поясов (от Камчатки до Калининграда), время простоя при переносе данных из одной СУБД в другую критично важно при принятии решения о миграции», – отметил Павел Чащин, замглавы Федеральной Кадастровой палаты Росреестра.

«Основные трудности при переходе на другую СУБД – необходимость изменения текущих процессов (процесс разработки, обработки и анализа данных, загрузка результата в систему отчетности) в крупных масштабах и длительный период новой разработки (чем дольше - тем выше трудозатраты)», – отметил Евгений Давыдов, начальник управления продукта «Большие Данные» ДИТ Москвы.

84% опрошенных организаций знакомы с российской СУБД Postgres Pro, а 17% уже используют это решение. К основным преимуществам российской СУБД Postgres Pro респонденты относят такие характеристики, как безопасность и стоимость.

В Postgres Pro отмечают, что активно взаимодействует со всеми крупными корпорациями и государственными структурами по вопросу использования их системы: «Многие заказчики уже внедрили большие системы с использованием российской СУБД и продолжают перевод информационных систем на отечественное ПО. В их числе Минфин, ФНС, Газпромнефть и другие крупные государственные и коммерческие структуры».

Однако у некоторых госзаказчиков сохраняется ощущение, что использование свободно-распространяемого ПО эквивалентно использованию российского софта, добавляют в Postgres Pro: «К сожалению, в свете последних разъяснений регуляторов это не так. Использование свободно-распространяемого ПО, которое не развивается и не поддерживается российской компанией, может создавать большие риски. Ряд заказчиков, несмотря на их заявления, пока находятся только на этапе обсуждения и только собираются начать тестирование российской СУБД. Мы продолжаем надеяться на успешное сотрудничество, в частности, с ФТС, Федеральным Казначейством, Россетями, ПФР, ФСК».

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