Бизнес-инкубатор ВШЭ и «Билайн бизнес» открыли набор на бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей

Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики и «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщили о запуске онлайн-курса для предпринимателей. Основная задача стартап-школы – рассказать начинающему бизнесмену о том, как превратить идею в успешное предприятие, и какие должны быть первые шаги на этом пути.

Стартап-школа для предпринимателей – совместный образовательный проект бизнес-инкубатора ВШЭ и «Билайна». Проект сочетает экспертизу НИУ ВШЭ в бизнес-образовании и опыт «Билайна» в использовании цифровых инструментов для решения практических задач предпринимателей. В курс входят десять бесплатных уроков, содержащих в себе видео, тексты и задания на проверку пройденного материала. Ученики стартап-школы смогут получить необходимые для ведения бизнеса знания – от описания бизнес-идеи и определения узких мест и до практических навыков по работе с командой и тестированию первой версии продукта, в удобном формате.

Директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман сказал: «Создание стартап-школы для онлайн-обучения предпринимателей – это продолжение нашей совместной инициативы по обучению начинающих бизнесменов. Важно отметить, что формат курса поможет им сочетать работу, первые практические шаги, и освоение новых знаний. Задача проекта – помочь участникам повысить эффективность ведения бизнеса, освоив широкий практический опыт Бизнес-инкубатора ВШЭ и экспертизу "Вымпелкома" по внедрению технологических инструментов для запуска новых продуктов».

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелкома», отметила: «Запуск онлайн-школы в День знаний – это шаг к реализации нашей стратегической цели по поддержке и обучению молодых предпринимателей. Сегодня, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно не только владеть базовыми знаниями в менеджменте, маркетинге, управлении процессами и стратегическом планировании, но и постоянно самосовершенствоваться, перенимать лучшие практики и применять их в собственном деле. Мы хотим видеть среди начинающих бизнесменов людей, которые уверены в своих силах и на 100% готовы к рыночным реалиям. Именно поэтому вместе с партнерами из Высшей школы экономики мы создали курс, включающий и азы теории предпринимательства, и столь необходимые практические знания».