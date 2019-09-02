Xiaomi начала российские продажи смартфона Mi 9T Pro. Цена

Xiaomi объявила о запуске Mi 9T Pro – новейшего устройства линейки Mi 9, которое стало самым быстрым смартфоном в своем классе.

Mi 9T Pro, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 855 и выдвижной камерой, обладает устойчивой пиковой производительностью и полноэкранным дисплеем, который позволяет достичь эффекта полного погружения. Кроме того, новое устройство получило 8-слойную графитовую систему охлаждения и модный дизайн.

«Мы с гордостью сообщаем о расширении нашего модельного ряда Mi 9 в России, — отметил глава российского подразделения Xiaomi Юй Мань. — Представленный этим летом Mi 9T стал настоящим хитом среди пользователей, которые рассматривают как смартфон как инструмент для того, чтобы обогатить свою жизнь новейшими технологиями и подчеркнуть свою индивидуальность. Новый Mi 9T Pro — лучший подарок для тех, кто стремится к максимальной производительности».

Mi 9T Pro оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 855, которая состоит из восьмиядерного процессора с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц и нового графического процессора Qualcomm Adreno 640, которые обеспечили прирост производительности на 45% и 20% соответственно по сравнению с его предшественником Snapdragon 845. Платформа также имеет 8-слойную графитовую систему и двунаправленную систему охлаждения, которая рассеивает тепло, выделяемое при длительном использовании для максимального комфорта.

Любителям игр понравится режим Game Turbo 2.0, который оптимизирует сенсорный отклик Mi 9T Pro, а также изображение, качество звука, сетевое подключение и внутриигровые звонки. Эта функция повышает частоту сенсорного отклика устройства до 180 Гц, сокращая время отклика примерно до 70 миллисекунд, чтобы обеспечить непревзойденный игровой опыт.

Аккумулятор Mi 9T Pro емкостью 4 000 мАч обеспечивает работу смартфона в течение всего дня без подзарядки даже при интенсивном использовании. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт, что позволяет зарядить аккумулятор до 58% всего за 30 минут и до 100% – за 73 минуты.

Благодаря выдвижной 20-мегапиксельной селфи-камере Mi 9T Pro обладает безрамочным дизайном с 6,39-дюймовым AMOLED FHD+ дисплеем, который занимает 91,9% полезной площади передней панели.

Mi 9T Pro имеет защитное покрытие Gorilla Glass 5 как на передней, так и задней панелях, а также удобный форм-фактор, благодаря которому смартфон идеально лежит в руке. С помощью нано-голографической технологии Xiaomi удалось создать дизайн изогнутой с четырех сторон стеклянной задней панели, добавив текстуры с элементами пламени в цветовые варианты «Огненный Красный» и «Льдистый Синий». Смартфон также доступен в «Графитовом Черном» и «Белом» цветах для тех, кто предпочитает более классический вид.

Mi 9T Pro получил 3,5-мм разъем для наушников, многофункциональный NFC и двухчастотный GPS.

Mi 9Т Pro оснащен тройной камерой с основным 48-мегапиксельным сенсором, широкоугольным сенсором с разрешением 13 Мп и телеобъективом с разрешением 8 МП. Функции стабилизации в ручном режиме для ночной съемке и отслеживания движения позволяют пользователям получать высококачественные фотографии. Обновленное программное обеспечение UHD 4K помогает добиться высокого качество съемки видео и плавной картинки, захватывая 60 кадров в секунду.

Любители селфи могут воспользоваться 20-мегапиксельной выдвигающейся фронтальной камерой, которая делает качественные селфи и при этом не занимает пространства экрана. Кроме того, функция панорамного селфи позволяет пользователям собрать большую группу людей в одном кадре.

Начиная с 6 сентября Mi 9T Pro будет доступен в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у других розничных партнеров. Стоимость Mi 9T Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в России составит 33 990 рублей. Смартфон будет доступен в четырех цветовых вариантах - «Огненно Красный», «Льдисто Синий», «Графитовый Черный» и «Белый».