Wonderware Форум 2019. Ускорение инноваций: преобразите своё цифровое будущее

Wonderware, мировой эксперт в цифровой трансформации предприятий, приглашает вас на ключевое событие в сфере промышленной автоматизации – Wonderware Форум 2019, который состоится 23 октября в Москве.

Wonderware Форум 2019 состоится 23 октября в Москве

Вам интересно будет посетить Форум Wonderware, если:

Вы конечный пользователь или системный интегратор, и отвечаете в своей компании за внедрение и обслуживание систем автоматизации (АСУТП, АСОДУ, СМИС, СМИК, BMS).

Перед вами стоят задачи повышения эффективности производства и вы ищeте новые и эффективные пути их решения.

В вашей зоне ответственности находятся вопросы повышения эффективности использования производственных активов.

Вы непосредственный пользователь системы и хотите узнать больше.

Регистрация на Форум открыта на сайте www.klinkmann.ru

Преобразите свое цифровое будущее на Форуме Wonderware 2019:

Глобальные тренды цифровой трансформации от одного из лидеров рынка.

Цифровые практики в различных отраслях: горная добыча и металлургия; нефтегазовая промышленность; инфраструктура и др.

Более 300 руководителей и ключевых специалистов, пользователей и разработчиков систем автоматизации из различных регионов и отраслей промышленности обсудят ключевые аспекты цифровой трансформации своих предприятий.

Платформа управления эффективностью активов – Asset Performance Management.

Практические сессии Workshop: путь от Edge до Enterprise - Сквозная Автоматизация от Wonderware.

Обращаем внимание: мероприятие бесплатное, носит закрытый характер, только для представителей компаний и организаций. Все заявки на участие проходят обязательную верификацию организатором. Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации без объяснения причин.

Регистрация открыта на сайте www.klinkmann.ru

Более детальную информацию Вы можете получить по e-mail events@klinkmann.ru

АО «Клинкманн СПб» в статусе Wonderware Russia – независимый партнер и авторизованный дистрибьютор программных продуктов Wonderware / AVEVA на территории Российской Федерации.