В МТС объявили о назначении нового топ-менеджера

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о назначении Алексея Барсегяна на должность вице-президента по корпоративным и правовым вопросам.

«Алексей имеет колоссальный опыт правового сопровождения сделок и проектов АФК "Система" и ее дочерних компаний в России и в иностранных юрисдикциях. Это профессионал с успешной историей урегулирования проблемных правовых ситуаций и солидной экспертизой в областях корпоративного управления и судебной практики, — отметил президент МТС Алексей Корня. — В рамках построения экосистемы цифровых продуктов от оперативной и четкой работы правовой службы зависят сроки вывода новых решений на рынок и начало применения инновационных разработок в конкретных проектах. Желаем Алексею больших побед в этих направлениях».

В 2018-2019 гг. занимал должность исполнительного директора по правовым вопросам АФК «Система».

С 2013 по 2018 г. работал исполнительным вице-президентом комплекса по правовым вопросам АФК «Система».

В 2011 г. был назначен директором юридического департаментам АФК «Система».

С 2003 по 2011 г. последовательно занимал должности от юрисконсульта юридического департамента до заместителя директора департамента АФК «Система».

До прихода в 2003 г. в АФК «Система», работал юристом в различных юридических компаниях, в числе которых «ЕМ и Ко» и адвокатское бюро «Падва и партнеры».

В 2017 г. прошел программу профессиональной переподготовки на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова по программе «Корпоративный директор», является сертифицированным директором Национальной ассоциации корпоративных директоров.

В 2011 г. получил диплом MBA в American Institute of Business and Economics.

В 2002 г. окончил МГИМО по специальности «Юриспруденция».