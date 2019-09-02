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«Системный софт» установила интеллектуальное видеонаблюдение в «УВН-Техника»

Интеграция Внедрения

«Системный софт» завершила внедрение системы интеллектуального видеонаблюдения в «УВН-Техника», одной из крупнейших компаний на рынке аренды грузоподъемных машин. В рамках проекта эксперты «Системного софта» провели анализ объекта, подбор и обоснование решения, поставку и инсталляцию оборудования на площадке заказчика. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения, построенный на базе решений Dahua Technology, был развернут в компании в течение месяца с момента постановки задачи.

Основными целями проекта были повышение безопасности на территории предприятия, усиление дисциплины сотрудников и расширение возможностей контроля за качеством работ и услуг, предоставляемых специалистами компании «УВН-Техника».

«Внедрение комплекса видеонаблюдения заметно повысило дисциплину сотрудников компании. Практически сразу до нулевого уровня были сведены такие явления, как хищение ГСМ и приписка неотработанных сверхурочных часов. Что еще более важно, существенно повысился уровень безопасности на территории предприятия», — сказал главный инженер «УВН-Техника» Андрей Дружков.

«УВН-Техника» — один из лидеров столичного рынка аренды грузоподъемной техники. Предприятие обладает одним из самых крупных и современных в России парков башенных кранов, автокранов, грузопассажирских и грузовых подъемников и спецавтотранспорта. Компания является официальным партнером Liebherr, крупнейшего европейского производителя строительной техники. Клиентами «УВН-Техника» являются строительные организации, киностудии, рекламные компании (специализирующиеся на монтаже билбордов и других видов outdoor-конструкций) и другие фирмы.

«Работа с грузоподъемной спецтехникой сама по себе требует особых мер защиты и предельного контроля на всех этапах. “УВН-Техника” работает на рынке уже более 20 лет, и гарантирует клиентам высокие стандарты безопасности. Внедрение интеллектуального видеонаблюдения стало еще одной, дополнительной мерой: установленные камеры Dahua не только помогают контролировать все происходящее на территории предприятия в Химках, но и дополнительно мотивируют сотрудников более ответственно относиться к своим обязанностям», — отметил руководитель направления СКУД компании «Системный софт» Евгений Бутнинг.

Dahua Technology — один из крупнейших в мире разработчиков и производителей систем видеонаблюдения. В ассортименте производителя системы контроля и учета доступа, IP- и HDCVI-видеокамеры, охранно-пожарные системы и проектные решения для бизнеса и государства.

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