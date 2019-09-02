РЖД и ФРИИ запустили акселератор для высокотехнологических компаний

РЖД при поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявили о запуске первого корпоративного акселератора для поиска и подготовки к пилотированию стартапов на базе головного научно-исследовательского института отрасли ВНИИЖТ.

Участники акселератора получат возможность адаптировать свои технологии под запрос бизнес-заказчиков РЖД и при помощи экспертов ФРИИ обоснуют экономическую эффективность своих технологий для корпорации. Акселерация продлится до конца года. По результатам программы компании, доказавшие свою эффективность, получат «Паспорт проекта» и «Дорожную карту» — разрешительные документы для проведения испытаний на экспериментальных полигонах РЖД. В обычных условиях на подготовку таких документов уходит от полугода.

«РЖД является крупнейшим закупщиком инновационной и высокотехнологической продукции в России. Сейчас среди наших поставщиков 337 инновационных компаний, а в 2017 г. объем закупок составил 69 млрд руб. У нас уже реализовано "Единое окно инноваций" — площадка для приема перспективных предложений, которые могут быть применены в интересах РЖД. Акселератор — это следующий шаг в развитии инновационной инфраструктуры корпорации. Научно-технические проекты, внутренние и внешние стартапы для нас являются точками обеспечения устойчивого роста конкурентоспособности компании на глобальном рынке транспортных и логистических услуг», — сказал Александр Зажигалкин, начальник центра инновационного развития — филиала РЖД.

«Акселерационная программа РЖД — это уникальная возможность для стартапов найти клиента внутри РЖД и вместе с ним получить подтверждение пользы продукта для компании. Сделать это быстро поможет наш опыт и методология, проверенная сотнями стартапов и десятками корпораций. Она позволяет значительно повысить шанс перехода от пилотирования стартапов к полноценному внедрению. Именно выход на промышленную эксплуатацию является конечной целью инновационной деятельности корпорации», — сказал Дмитрий Калаев, директор акселерационных и образовательных программ ФРИИ.

По итогам программы команды презентуют свои проекты, адаптированные под потребности сети железных дорог, топ-менеджерам РЖД и крупнейшим клиентам и партнерам корпорации на мероприятии Demo Day. Самые успешные стартапы смогут перейти к испытаниям на региональных инновационных площадках корпорации.

Заявки от компаний и проектов на участие в акселераторе принимаются до 25 октября 2019 г.