Платформа myTracker начала показывать данные об оттоке пользователей и обновленную статистику

Пользователи мобильной маркетинговой платформы myTracker получили доступ к данным об оттоке пользователей из приложений, также обновился интерфейс быстрых отчетов: он стал подробнее и нагляднее. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Новая метрика «Отток», доступная в конструкторе отчетов, позволяет отследить, какое количество аудитории приложение потеряло за определенный период времени. За основу берутся период для построения отчета и количество пользователей, которые в течение этого времени заходили в приложение хотя бы раз. Владелец приложения выбирает контрольный период, и система показывает, была ли эта аудитория активна и в этот промежуток времени тоже. Таким образом, например, можно измерять отток пользователей от месяца к месяцу.

Изменения также коснулись интерфейса – обновлен внешний вид и расширена функциональность оперативных отчетов. Теперь пользователи смогут увидеть все базовые показатели на одной странице. Информацию можно выгрузить в Excel-документ или обогатить, перейдя в конструктор отчетов. Данные доступны с разной степенью детализации в виде графиков и в табличном виде.

Оперативные отчеты в myTracker теперь состоят из пяти блоков: «Общая активность аудитории» (DAU, MAU, средняя продолжительность сессий и другие метрики), «Технические характеристики аудитории» (типы пользовательских устройств, операторы мобильной связи и т. д.), «Привлечение аудитории» (данные по количеству органических и неорганических установок, а также по рекламной активности: количество показов, кликов, установок и др.), «События» и «Возвращаемость».