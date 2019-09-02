«Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов

Mail.ru Group объявила о том, что «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов. Для этого представителям университетов необходимо заполнить специальную форму на сайте, после чего специалисты «Облака» рассматривают заявки и передают им необходимое количество промо-кодов. Вуз, после их получения, на свое усмотрение распределяет промо-коды для активации в сервисе среди своих учащихся.

К акции уже присоединились крупнейшие российские университеты: Московский Политех, МГУ им. Ломоносова (Экономический факультет), Уральский федеральный университет (УрФу), МИРЭА, Донской государственный технический университет (ДГТУ), Балтийский федеральный университет им. Канта, МГТУ им. Г.И. Носова, Северо-Восточный федеральный университет и Дальневосточный федеральный университет.

«Сложные технологические проекты или масштабные студенческие исследования требуют больших объем памяти и оперативного доступа для внесения правок или пересылки профессорам, а конспекты с лекций, лабораторные и курсовые хранить в обычных тетрадях неудобно — бумаги можно потерять или просто забыть дома, они занимают много места в рюкзаке и на письменном столе. Мы решили подарить российским студентам бесплатное место в Облаке, чтобы их знания были всегда под рукой. Благодаря хранилищу они смогут упорядочить все предметы по папкам, поделиться с однокурсником недостающими материалами с помощью ссылки или отправить преподавателю домашнее задание на проверку», — отметил Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.