Naumen внедрил голосового робота в контактный центр «Новосибирскэнергосбыта»

Naumen завершил проект внедрения голосового робота в контактный центр «Новосибирскэнергосбыта», поставщика электроэнергии. Робот на ИИ-платформе Naumen Erudite принимает показания счетчиков, информирует о состоянии счета и помогает оформить заявки на дополнительные услуги. С момента запуска виртуальный сотрудник обслужил более 120 тыс. обращений клиентов.

Голосовой робот Naumen классифицирует обращения и в автоматическом режиме принимает у жителей города показания приборов учета электроэнергии, а также предоставляет данные о балансе лицевых счетов и последних переданных показаниях.

Если клиент передает показания счетчика непосредственно в ходе уточнения баланса, робот осуществляет перерасчет средств на лицевом счете и озвучивает актуальный остаток. Интеграция с биллинговой системой «Сирена» позволяет проводить авторизацию клиента по адресу, номеру лицевого счета или номеру телефона. Для распознавания реплик клиента в ходе разговора используется решение на базе технологий ЦРТ.

Виртуальный сотрудник также работает с заявками граждан на замену приборов учета или получение справки об отсутствии долгов по счетам. Робот отслеживает статус существующих заявок, озвучивая запланированную дату оказания услуги, а также помогает в создании новых, консультируя по видам сервисов и их стоимости.

С момента запуска в эксплуатацию голосовой робот обслужил более 120 тыс. входящих обращений клиентов «Новосибирскэнергосбыта», при этом около 50% запросов, поступающих ежемесячно, связаны с приемом показаний счетчиков электроэнергии.

«Роботизация типовых сервисов и тематик позволяет контактному центру не только успешно справляться с ежемесячными пиковыми нагрузками, которые приходятся на те несколько дней, когда клиенты массово передают показания приборов учета, но и целом гораздо быстрее обслуживать входящие обращения. Переход к подобной оперативности при стабильно высоком качестве – это значимый вклад в улучшение клиентского опыта и фундамент для роста компании», – отметила Анна Марина, руководитель департамента по работе с населением «Новосибирскэнергосбыт».

В задачи голосового робота входит обслуживание юридических лиц, которые обращаются в контакт-центр, чтобы проверить состояние счета для оплаты электроэнергии и получить консультацию по часто задаваемым вопросам. После классификации обращения робот может рассказать о процедуре заключения договора, порядке получения счетов-фактур и актов сверки, а также действующих для организаций тарифах и ценах.

«Технологии обработки естественного языка и машинного обучения наравне с пониманием стандартов массового дистанционного обслуживания и специфики работы КЦ позволяют создавать голосовых роботов, которые успешно выполняют целый спектр функций – от определения темы обращения до предоставления востребованных сервисов без привлечения операторов. Эффективность подобных решений подтверждается тем, что роботы в контактных центрах энергосбытовых компаний уже становятся отраслевым стандартом», – сказал Андрей Зайцев, руководитель департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.

Голосовые и текстовые роботы Naumen обеспечивают автоматизированный прием показаний приборов учета в «Энергосбыт плюс», «МособлЕИРЦ» и «Омск РТС», помогают найти эвакуированный автомобиль в Москве, информируют о статусе почтовых отправлений клиентов «Почты России», обзванивают клиентов с дебиторской задолженностью в компании «Мосэнергосбыт» и обслуживают бизнес-клиентов Промсвязьбанка.