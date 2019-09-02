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Isuzu Rus и C-Cars при технологической поддержке Microsoft будут внедрять телематические сервисы для коммерческой техники Isuzu

Интеграция Внедрения Облака

Isuzu Rus и C-Cars заключили соглашение о намерениях по внедрению телематических сервисов для коммерческой техники Isuzu на российском рынке. Соответствующий документ подписали генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье и генеральный директор компании C-Cars Максим Гриценко. Технологическим партнером проекта является компания Microsoft.

Соглашение предусматривает внедрение на автомобилях Isuzu широкого спектра телематических сервисов, таких как геолокационные сервисы, удаленное отслеживание параметров работы основных узлов и агрегатов автомобиля (скоростные параметры, уровень топлива и др.), а также менеджмент корпоративных автопарков. Разработчиком и поставщиком комплексного решения для телематических сервисов выступает компания C-Cars: помимо разработанной платформы и спроектированного оборудования, для Isuzu создано специальное брендированное приложение для смартфонов. Технологической платформой решения является облако Microsoft Azure, обеспечивающее хранение и аналитическую обработку всех телематических данных с транспортных средств.

«Компания Isuzu Rus предлагает на российском рынке широчайший выбор различных шасси, которые подходят для решения практически любых бизнес-задач. Это наше несомненное преимущество, которое ценят все клиенты. Вместе с тем мы внимательно следим за текущими трендами, чтобы максимально оперативно отвечать на запросы рынка. Будущее автомобильной индустрии неразрывно связано с подключенными автомобилями и новыми сервисами для клиентов. Именно поэтому сегодня мы рады объявить о подписании соглашения с компанией C-Cars при поддержке компании Microsoft по развитию телематических сервисов для коммерческих автомобилей Isuzu в России. Уверен, что новые возможности по достоинству оценят, в первую очередь, корпоративные клиенты, у которых появится возможность получать всю необходимую информацию об автомобилях онлайн. Благодарю наших партнеров – C-Cars и Microsoft – за их активное участие в развитии этого проекта и уверен в продолжении успешного сотрудничества», – отметил генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

«Сегодня никого уже не удивляет цифровизация окружающего нас мира, и сфера коммерческого транспорта не исключение. Подписание этого соглашения – шаг навстречу будущему, и мы очень рады, что компания Isuzu увидела в нас надежного партнера на этом пути. Наши технологические решения вместе с сервисами Microsoft Azure, которые мы выбрали для этого проекта, позволят клиентам Isuzu не просто владеть и управлять приобретенной техникой, но и получить полный контроль над техническим состоянием и эффективностью ее использования, что называется “на кончиках пальцев”. Используя нашу платформу, клиенты Isuzu смогу значительно снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт техники, сократить время простоя – в том числе за счет внешних арендных сервисов. В комплексе это позволит улучшить экономику любого проекта, ведь коммерческая техника – это, по сути, инструмент для бизнеса. Мы верим, что это далеко не последний шаг на пути к глобальной подключенной среде, и рады быть в начале этого пути вместе с Isuzu», – сказал генеральный директор C-Cars Максим Гриценко.

«Помощь в реализации проектов цифровой трансформации лежит в основе стратегии Microsoft, поэтому мы рады возможности поддержать совместный проект с Isuzu Rus –российского представительства одного из крупнейших в мире производителей грузового транспорта, и нашего партнера, компании C-Cars. Он создает ориентир для трансформации как индустрии коммерческого транспорта, так и ряда смежных сфер бизнеса, к примеру, ритейла и FMCG. По прогнозам IDC, к концу 2019 г. объем российского облачного рынка увеличится еще на 23,6%, и этот проект наглядно подтверждает бизнес-преимущества использования облачных технологий. За счет гибкости и масштабируемости платформы Azure, решение C-Cars позволит Isuzu предоставлять своим коммерческим заказчикам уникальный инновационный сервис и обеспечить себе конкурентное превосходство», – отметил директор по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России Дмитрий Марченко.

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