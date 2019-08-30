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Samsonite и Panasonic разрабатывают умный IoT-чемодан

Техника

Японская компания Panasonic и производитель туристического снаряжения Samsonite разрабатывают умный чемодан, использующий возможности Интернета вещей и способный коммуницировать со своим владельцем. Вчера стороны объявили о стратегическом партнерстве в этой области. В новый продукт под названием EVOA Tech будет установлен трекер Panasonic Seekit Bluetooth, созданный в инновационном центре Panasonic в Индии. Благодаря ему техно-чемодан сможет похвастаться 14 различными смарт-функциями на основе Bluetooth 5.0.

Прежде всего, владельцы смогут легко маркировать и отслеживать свой багаж. «Индикатор разделения» подаст сигнал, когда чемодан близко и наоборот уведомит о том, что он отдалился на расстояние более 30 метров (100 футов). Функция «Гид» укажет направление, в котором нужно следовать за багажом. А опознать свое в куче чужих сумок поможет специальная кнопка Buzz в мобильном приложении – нажав ее, владелец получит звуковой сигнал.

Функция двунаправленного отслеживания в Seekit позволит найти не только багаж, но и телефон – для этого нужно дважды нажать кнопку на трекере. С ее помощью пользователи также смогут отправлять оповещения SOS со своими GPS-координатами трем контактам из своей адресной книги. Ну, и самая милая функция для любителей селфи – на трекере предусмотрят одноименную кнопку Selfie button, с помощью которой путешественники смогут фиксировать на фото все отрезки своего путешествия.

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Умный чемодан EVOA Tech

Программное обеспечение для трекинга техно-чемодана разрабатывали в Panasonic. По словам генерального директора Samsonite в Южной Азии Джай Кришнана, в умный чемодан были также добавлены биометрическая система блокировки, весы (встроены в боковую ручку) и порт USB для подзарядки смартфона.

На открытие чемодана можно авторизовать до 10 различных отпечатков пальцев. Так что им смогут воспользоваться не только все члены семьи владельца, но и друзья или родственники, решившие одолжить умное устройство (назвать его просто сумкой для перевозки вещей уже не получится). А тем, кто не может на 100% положиться на умную дактилоскопию, производители обещают стандартную антикражевую молнию и кодовый замок.

Управлять IoT-чемоданом можно будет через приложение от Panasonic, доступное на японском, китайском, корейском и английском языках.



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