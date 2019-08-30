«Росэлектроника» впервые показала отечественный комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые продемонстрировал комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос в рамках выставочной экспозиции на МАКС-2019. Оборудование помогает оперативно подготовить летное поле к эксплуатации и позволяет предотвратить выкатывание самолетов за пределы полосы. Благодаря применению электронно-механического устройства торможения погрешность измерений не превышает 0,02%, что в пять раз ниже иностранных аналогов, отмечают в «Росэлектронике».

Комплекс разработан в двух модификациях – для эксплуатации на военных и на гражданских аэродромах. Гражданская версия соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO, International Civil Aviation Organization) и отличается наличием системы водоснабжения для имитации осадков и измерения коэффициента сцепления на мокром покрытии. В настоящее время проводятся испытания оборудования, начало серийного производства запланировано на IV квартал 2019 г.

Автоматизированный комплекс, разработанный «Специальным конструкторско-технологическим бюро по релейной технике» (входит в «Росэлектронику») представляет собой двухколесное устройство с блоком управления, которое буксируется по взлетно-посадочной полосе с различной скоростью. Изделие имитирует торможение колес воздушного судна и измеряет коэффициент сцепления аэродромного покрытия с шасси. Данные о состоянии покрытия в автоматическом режиме передаются оператору. Программное обеспечение комплекса формирует архив со всеми результатами измерений для прогнозирования состояние летного поля на основании накопленной статистики.

«По нашим оценкам, потребность Министерства обороны в данном оборудовании на ближайшие 3-4 года составляет порядка 100 единиц. Кроме того, применение таких комплексов – необходимое условие эксплуатации всех гражданских аэродромов, где сейчас используется исключительно иностранная техника. Мы будем готовы предложить нашу разработку по цене в пять раз ниже стоимости иностранных аналогов», – сказали в «Росэлектронике».

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 экспозиция «Росэлектроники» организована в рамках единого стенда радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» в павильоне F2.