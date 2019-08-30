Новое оборудование «Росэлектроники» позволит сделать спутники дешевле и надежнее

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на «МАКС-2019» первую российскую бортовую лампу бегущей волны с охлаждением за счет инфракрасного излучения в открытое космическое пространство. Разработка позволяет снизить тепловую нагрузку на систему обеспечения терморегуляции космического аппарата более чем в два раза, что в свою очередь увеличивает стабильность работы спутника в режимах приема-передачи информации.

Лампа бегущей волны «УВ-А2014», разработанная НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), может использоваться как в гражданских, так и в специальных спутниках связи. Рабочий диапазон частот - Ка, выходная мощность - до 130 Вт, коэффициент усиления - 50 дБ.

Разработанные технологические решения могут быть использованы во всей линейке диапазонов частот ЛБВ космического применения.

«Это первая в России ЛБВ с охлаждением методом излучения в открытое космическое пространство. В настоящее время в космических аппаратах используются приборы зарубежного производства. Наша разработка позволит отказаться от импортных ЛБВ, что существенно сократит затраты на комплектующие для космических аппаратов, уменьшит зависимость от импортных поставок и повысит технологическую безопасность страны», - отметил первый заместитель генерального директора НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны для космических аппаратов. На сегодняшний день предприятием изготовлено и поставлено более 1500 изделий, суммарная наработка в космосе которых составляет более 36 млн часов.