МТС запустил в Кронштадте первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города

Российский оператор связи МТС и компания Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга запустили в Кронштадте первую в России масштабную пилотную пользовательскую сеть связи пятого поколения, охватив 5G-сигналом населенную часть города.

На первом этапе высокоскоростной сетью передачи данных стандарта 5G смогут воспользоваться социально значимые объекты. В дальнейшем, на основе данной пользовательской сети в регионе будут тестироваться и внедряться инновационные технологии: решения для Smart City, беспилотного транспорта, интернета вещей, телемедицинских услуг, продуктов виртуальной и дополненной реальности.

При подключении к сети 5G коммерческий смартфон продемонстрировал в Кронштадте пиковую скорость 1,2 гигабита в секунду. В конце 2019 г., начале 2020 г. МТС в партнерстве с производителями мобильных устройств планирует начать продажи пользовательских смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке.

«Сегодня при содействии властей Санкт-Петербурга и нашего партнера Huawei запускаем в Кронштадте первую в России пилотную сеть, которая охватывает практически весь город и будет доступна пользователям 5G-смартфонов. Наличие сети 5G в масштабах целого города позволит нам тестировать и внедрять высокотехнологичные продукты и услуги для развития «умного города», решений в сфере безопасности, мониторинга транспорта, экологической обстановки, цифровизации различных отраслей производства, работы государственных учреждений и многих других», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

В июне 2019 г. МТС и Huawei в преддверии Петербургского международного экономического форума подписали в Кремле на межправительственном уровне в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 гг.