МегаФон проверил готовность сети и устройство 5G

Оператор связи МегаФон при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры и мобильного устройства в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне. Предварительные тестовые испытания прошли в Федеральном центре исследований и разработок МегаФона (Санкт-Петербурге). В испытаниях были использованы мобильное тестовое устройство на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon и инфраструктурное оборудование компании Nokia – базовая станция Nokia AirSacle и антенные системы 5G Massive MIMO. Оборудование было настроено для работы в диапазоне n257 с несущей частотой 26.700 ГГц. Результаты теста доказали, что объединенные технологии позволяют обеспечить скорость мобильного интернет-соединения выше 5 Гбит/с.

МегаФон планирует использовать такую конфигурацию оборудования для развертывания своего первого сегмента пилотной сети 5G в Москве уже этой осенью. Начальный пилотный сегмент откроет дорогу быстрой опробации сервисов и терминалов 5G в этом году c возможностью внедрения технологий 5G уже в 2020 г. Новая сеть 5G значительно улучшит пропускную способность в загруженных точках при этом предоставляя пользователем и сервисам преимущества мульти гигабитных скоростей и ультранизкую задержку.

«Наше сотрудничество с МегаФон нацелено на то, чтобы сделать доступными для российских пользователей самые последние технологические достижения в области мобильной связи и преимущества 5G. Технологии, открывающей новые инновационные модели использования связи с применением высокоскоростного мобильного интернета и искусственного интеллекта. В сочетании с использованием спектра в мм-диапазоне эти реализации обеспечат крупным городам высочайшую производительность самым эффективным образом. 5G сеть МегаФона позволит обеспечить практически безграничную емкость сети в самых загруженных местах, таких как бизнес-центры, стадионы, основные улицы, конгресс-холлы, ж/д станции, аэропорты», – отметила Юлия Клебанова, вице-президент QUALCOMM Europe Inc. по развитию бизнеса.