Garmin выпустила линейку часов fenix 6

Компания Garmin International, Inc. объявила о выпуске линейки fenix 6, следующего поколения мультиспортивных смарт-часов с GPS. Коллекция fenix 6 включает функцию Power Manager для увеличения периода работы батареи, новую технологию PacePro для помощи в планировании пробежек и самый большой круглый дисплей.

Впервые Garmin представил часы с подзарядкой с помощью солнечной энергии — модель fenix 6X Pro Solar. Устройство включает технологию Power Glass — стекло, которое использует энергию солнца для увеличения периода работы батареи. Благодаря этой технологии пользователи смогут дольше использовать часы для спортивных занятий, тренировок, просмотра цветных карт, прослушивания музыки и т.д. На экран устройства можно вызвать информацию о статистике использования солнечной энергии. Модель fenix 6X Pro Solar работает без подзарядки до 21 дня в режиме смарт-часов плюс 3 дополнительных дня при использовании функции питания от солнечной энергии.

Мультиспортивные часы fenix 6 и fenix 6X отличаются прочной конструкцией и комфортны при ежедневном ношении. При этом размер дисплея увеличился соответственно до 1.3 дюйма и 1.4 дюйма, что на 17% и 36% больше, чем в предыдущих моделях fēnix. В часах fenix 6S, которые подходят для запястья меньшего размера, используется дисплей прежнего размера - 1.2 дюйма.

В дополнение к дисплеям большего размера компания Garmin предлагает новые нейлоновые и силиконовые браслеты QuickFit. В моделях Sapphire используются надежные сапфировые стекла, устойчивые к царапинам.

В часах линейки fenix 6 используется функция PacePro, которая помогает любителям кроссового бега выбрать необходимый темп в соответствии с дистанцией. Пользователи выбирают, как планировать тренировку: непосредственно на часах или заранее с помощью приложения Garmin Connect или Garmin Connect Mobile. Во время бега на экране отображается целевое значение темпа для текущего участка, действительное значение темпа, расстояние до следующего участка и величина опережения или отставания относительно целевого времени.

Garmin fenix 6

Приборы линейки fenix включают предзагруженные карты TopoActive для отдыха и спорта, горнолыжные карты 2000 мировых курортов и 41 тыс. полей для гольфа. Устройство хранит до 2000 песен и синхронизирует списки воспроизведения с несколькими популярными музыкальными сервисами; при этом не требуется использование телефона.

Благодаря новой функции Power Manager пользователи просматривают статистику и определяют, каким образом настройки и датчики влияют на период работы батареи. Для удобства перед началом занятия на экране часов отображается время работы батареи, чтобы пользователи оценили, хватит ли заряда до следующей подзарядки и при необходимости включили режим экономии. Для профессиональных спортсменов часы линейки fenix 6 включают популярную функцию ClimbPro, с помощью которой бегуны и велосипедисты анализируют, каким образом внешняя среда и характер ландшафта влияют на спортивные показатели.

Устройства fenix 6 включают легкодоступные функции – профили занятий, расчетные значения VO2 max и статус тренировки с корректировкой для учета жары или высоты. Пульсометр на запястье круглосуточно отслеживает уровень стресса, а пульсоксиметр измеряет уровень насыщения крови кислородом. Этот датчик поддерживает расширенное наблюдение за сном и функцию оценки акклиматизации к условиям высокогорья. Кроме того, функция наблюдения за энергией Body Battery показывает уровни энергии организма в конкретный момент времени, что помогает при планировании тренировок, времени отдыха и сна.

Пользователи часов линейки fenix 6 смогут оставаться на связи благодаря функции оповещений со смартфона о вызовах, текстовых сообщениях, электронных письмах. Кроме того, смарт-часы включают функцию бесконтактных платежей Garmin Pay, которая теперь используется в большинстве мировых сетей общественного транспорта.