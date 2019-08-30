Acer выпустила обновленный ноутбук Nitro 5. Цена

Acer представила на российском рынке обновленную версию Acer Nitro 5, игрового ноутбука начального уровня. Новинка получила поддержку современных комплектующих, включая процессоры Intel Core i7 девятого поколения, более тонкие рамки экрана и IPS-матрицу с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц.

Дизайн обновленного Acer Nitro 5 сразу выдает в нем игровой характер. Черный корпус со скошенными углами и красными вставками дополняет красная подсветка клавиатуры.

Подсветка клавиш стрелок и WASD в новой версии ноутбука специально сделана более яркой, чтобы пользователь всегда мог легко найти их на клавиатуре, а выделенная клавиша NitroSense открывает одноименное ПО, специально разработанное Acer для мониторинга состояния всех элементов системы. С его же помощью можно изменить скорость вращения вентиляторов, включить или выключить режим CoolBoost, настроить энергопотребление ноутбука или выбрать один из шести режимов работы аудиосистемы.

В Acer Nitro 5 установлен 15,6- либо 17,3-дюймовый IPS-экран с максимальным разрешением Full HD (1920х1080). Благодаря частоте обновления в 144 Гц и времени отклика, которое в режиме разгона достигает 3 мс, ноутбук подходит для гоночных симуляторов и шутеров от первого/третьего лица. При этом экран отличается не только тонкими рамками, уровнем детализации и минимальным временем отклика, но и точной цветопередачей с 72-процентным соответствием гамме NTSC, а также высокой максимальной яркостью панели — 300 нит.

Обновленные ноутбуки Acer Nitro 5

В Acer Nitro 5 возможна установка современных процессоров вплоть до Intel Core i7 девятого поколения, видеокарт Nvidia Geforce GTX 1660Ti с 6 ГБ видеопамяти GDDR5 и до 32 ГБ ОЗУ DDR4. Для хранения коллекции файлов возможна установка жесткого диска емкостью до 2 ТБ, а два твердотельных накопителя емкостью до 1024 ГБ каждый поможет быстрее запускать систему и мгновенно загружать любимые игры.

Для подключения внешних дисплеев предусмотрен порт HDMI 2.0, а гаджеты или внешние накопители можно подсоединить к портам USB 3.0 или USB Type-C.

Качественная аудиосистема помогает не только получить максимум удовольствия от игры, но и, например, распознать, с какой стороны приближается противник. Поэтому в Acer Nitro 5 есть поддержка технологий Waves MaxxAudio и Acer TrueHarmony, которые обеспечивают точное позиционирование источников и отличное качество звука. С режимами MaxxBass, MaxxDialog и MaxxVolume пользователь всегда будет лучше всего слышать именно то, что нужно в данный конкретный момент: басы в музыке, речь во время голосового общения или звуки виртуального мира во время игры.

Сетевые игры и киберспорт — важная часть геймерской культуры, но для них нужен скоростной интернет и качественная сетевая карта, которая умеет правильно распределять ресурсы сети. Поэтому в Acer Nitro 5 установлен сетевой адаптер Killer Ethernet E2500 с функцией автоматического выставления высокого приоритета для трафика игр и возможностью потоковой передачи видео по сети Wi-Fi с поддержкой технологии 2x2 MU‑MIMO.

За охлаждение системы в новинке отвечают сразу два вентилятора и собственная технология Acer — CoolBoost, которая автоматически повышает скорость вращения вентиляторов под нагрузкой.

Обновленный ноутбук Acer Nitro 5 доступен в российской рознице по цене от 59990 руб.