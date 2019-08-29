ЦОД «Трастинфо» и «Энергон» завершили проект по модернизации системы бесперебойного питания

Дата-центр «Трастинфо» и «Энергон» успешно завершили новый этап модернизации ЦОДа – обновление системы бесперебойного электроснабжения. Поэтапная замена аккумуляторных батарей ИБП проводилась без остановки дата-центра с сохранением полной доступности сервисов и ресурсов «Трастинфо» для заказчиков.

В дата-центре «Трастинфо» реализовано более 500 проектов по размещению серверного оборудования и ИТ-инфраструктуры заказчиков, его клиентами являются крупные холдинги, банки, розничные сети, телеком-операторы, госведомства. На ресурсах «Трастинфо» также развернуто бизнес-облако «СБКлауд» – российская облачная платформа. Дата-центр соответствует уровню Tier III, уровень доступности его ресурсов, по данным «Трастинфо», составляет 99,982% (не более 1,5 часов простоя в год).

Стратегия поэтапной модернизации направлена на поддержку соответствия «Трастинфо» отраслевым стандартам и усложняющимся требованиям клиентов, снижение эксплуатационных затрат и рост качества сервиса. Очередной этап планового обновления компонентов системы бесперебойного электроснабжения проводится в 2017-2019 гг. Один из основных элементов классических ИБП, которые нуждаются в регулярном контроле, обслуживании и замене – линейки аккумуляторных батарей. Их доля в стоимости ИБП может достигать 20-40%. Поэтому было важно выбрать не только качественное оборудование с увеличенным сроком службы по оптимальной стоимости, но и квалифицированного партнера, способного качественно и в срок провести весь проект: от поставки до установки, настройки и расширенной гарантийной поддержки АКБ.

По результатам детального анализа российского рынка производителей и поставщиков аккумуляторных батарей подрядчиком по проекту была выбрана компания «Энергон». В ходе проекта специалисты «Энергон» установили более 400 АКБ профессиональной серии DELTA Xpert.

«Система бесперебойного питания – одна из ключевых в ЦОДе, и использование современных АКБ важно для снижения эксплуатационных затрат без риска для стабильности и надежности дата-центра. Мы успешно провели масштабный проект по обновлению парка АКБ при поддержке компании “Энергон” и рады отметить высокий уровень планирования, логистики и авторского надзора со стороны специалистов партнера», – сказал Михаил Луковников, директор ЦОД «Траcтинфо».

«Компания “Энергон” уже более 20 лет “запитывает” крупнейшие инфраструктурные объекты стратегической важности в России. В дата-центре “Трастинфо” мы провели не только поставку, но и предпродажную подготовку и установку АКБ: это позволило уменьшить количество дополнительных тестов и существенно сократить сроки работ на площадке ЦОДа», – отметил Александр Чесноков, руководитель отдела проектов «Энергон».

По оценке экспертов «Трастинфо», АКБ DELTA Xpert по надежности, качеству и соответствию заявленным характеристикам показывают более высокие результаты, чем ряд европейских аналогов в тех же условиях эксплуатации. «Энергон» и «Трастинфо» успешно сотрудничают и по таким направлениям, как резервирование работы щитов управления, систем контроля и безопасности и других подсистем дата-центра.