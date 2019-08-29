«Транстелеком» в течение трех лет подключит к интернету большинство социальных объектов Курской области

Администрация Курской области и «Транстелеком» (ТТК) будут оказывать друг другу всестороннюю поддержку для скорейшей реализации проекта по подключению социально значимых учреждений региона к интернету. Об этом стороны договорились на встрече заместителя губернатора Курской области Максима Бесхмельницына с генеральным директором «Транстелекома» Романом Кравцовым 29 августа 2019 г. в Курске, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве.

Подключения социально значимых объектов будут проведены в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». Компания «Транстелеком», один из ведущих операторов связи в России, одержала победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, и обеспечит услугой доступа в интернет 1514 объектов в Курской области на общую сумму более 1,2 млрд руб.

На прошедшей встрече стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона, а также обсудили комплекс мер по организации работ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», проработали стратегию и ключевые аспекты взаимодействия, согласовали вопросы использования создаваемой в рамках проекта подключения социально значимых объектов инфраструктуры связи для решения перспективных инфокоммуникационных задач региона.

«За три года мы планируем подключить к высокоскоростному интернету практически все социальные объекты Курской области. Это и ФАПы, сельские советы, пожарные части. Общеобразовательные учреждения в сельской местности будут пользоваться интернетом на скорости 50 Мбит/с, а городские – 100 Мбит/с. К реализации первого этапа соглашения приступаем уже в этом году, до конца года к сети будет подключено 394 социально значимых учреждения», – сказал заместитель губернатора Курской области Максим Бесхмельницын.

«Достижение целей, поставленных в рамках данного проекта, создаст устойчивую и масштабную инфраструктуру, которая станет платформой для оказания информационно-телекоммуникационных услуг населению всей Курской области», – сказал генеральный директор «Транстелекома» Роман Кравцов.

Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика». Основные цели проекта – развитие сетей связи и системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. Среди задач, стоящих в рамках проекта, – доступ к интернету для не менее чем 97% домохозяйств страны к 2024 г.