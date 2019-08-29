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Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем

Интеграция Электроника

Toshiba Memory Europe объявила о создании SSD-дисков с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe самого быстрого класса в отрасли для корпоративных систем, обеспечивающих скорость последовательного чтения более 6,4 ГБ/с.

SSD-диски серии CM6 поддерживают два порта PCIe Gen4 с четырьмя линиями и соответствуют стандарту NVMe 1.4. Серия корпоративных SSD-дисков с интерфейсом NVMe будет выпускаться в форм-факторе 2,5 дюйма. В ней будут представлены устройства емкостью от 800 ГБ до 30 ТБ с долговечностью от одного до трех циклов перезаписи диска в день.

«Мы рады представить успешное развитие серии Toshiba Memory CM – новые модели CM6, которые открывают доступ к последним достижениям в разработке стандартов интерфейса PCIe нашим клиентам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Стандарт PCIe Gen4 устраняет ограничения в скорости интерфейса и дает возможность полностью использовать производительность флеш-памяти NAND в приложениях и системах, требующих высокого быстродействия, – сказал Фредерик Хак (Frederik Haak), старший менеджер по маркетингу SSD-дисков компании Toshiba Memory Europe. – Постоянно увеличивая плотность хранения данных на диске и продолжая реализацию поддержки работы с двумя портами, мы можем удовлетворять требования наших клиентов к емкости устройств и отсутствию единой точки отказа в корпоративных системах и системах хранения данных».

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