Сбербанк внедрил Real-Time Decision Manager в корпоративном сегменте

Сбербанк внедрил RTDM (Real-Time Decision Manager) в корпоративном сегменте. RTDM позволяет обрабатывать большие массивы данных, анализировать их и вырабатывать решения, наиболее значимые для конкретного клиента в конкретный момент времени с последующей маршрутизацией в приоритетный клиенту канал обслуживания.

Возможности RTDM уже используются банком в сервисных коммуникациях с корпоративными клиентами. При обращении в банк клиент не только решает свой вопрос, но также получает дополнительную информацию: RTDM информирует оператора контактного центра, например, о заканчивающихся у клиента полномочиях в интернет-банке или о появлении новых сервисов, упрощающих работу клиента. Также технология оповещает клиентов о начислении им денежных средств в случаях, когда они являются взыскателями, и информирует о положенных им компенсациях.

При проведении платежей RTDM дает клиенту «подсказки», предлагая более выгодные способы совершения переводов. Также технология может отслеживать ковенанты в кредитных договорах о целевом использовании кредитных денежных средств, что позволяет оперативно реагировать на их нарушение, и, как следствие, избегать ситуации с необходимостью увеличения резервов.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка, сказал: «В условиях высокой конкуренции уже недостаточно знать о клиенте все — важно предвосхищать его ожидания. С помощью таких инструментов как RTDM мы можем лучше понимать клиентов и предлагать то, что релевантно для них в данную минуту, при возникновении конкретной ситуации — еще до того, как они об этом подумали».

Развитие технологии Сбербанк осуществляет своими силами и опираясь на собственные ИТ. Архитектура RTDM Сбербанка для корпоративного сегмента представляет собой платформу, включающую в себя большое количество компонентов не только коммерческих SAS и Oracle, но и Open Source (таких как Kafka), а также компонентов собственных Java-разработок, что является отличительной особенностью RTDM Сбербанка. Данная платформа способна поддерживать 3 тыс. TPS (транзакций за секунду) со средней скоростью обработки одного события за 100 мс. Сейчас механика системы поддерживает пропускную способность Throughput свыше 10 млн событий из системы источника данных в день. В дальнейшем платформу планируется интегрировать со смежными системами и подключить дополнительные каналы (такие как IVR, мобильное приложение), что позволит учитывать новые данные при анализе и выборе предпочтительного канала взаимодействия с клиентом.