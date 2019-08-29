Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры. Новейшая система позволит существенно снизить количество нештатных ситуаций, а также повысит оперативность реагирования аэропортовых служб.

Интегрированное решение разработки концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») включает систему обнаружения угроз с искусственным интеллектом и систему реагирования на основе DMR-радиостанций и широкополосной мобильной связи стандарта LTE. Принцип работы комплекса основан на применении компьютерного зрения для обнаружения и сопровождения объектов, их анализа и классификации при помощи искусственного интеллекта. Профильные службы оперативно информируются о нештатных ситуациях с помощью широкополосной мобильной связи стандарта LTE и DMR-радиостанций.

Система выявляет факты несанкционированного проникновения на объекты, определяет нештатные ситуации и потенциальные угрозы. Например, в случае выезда служебного транспорта за границу разрешенной зоны сигнал тревоги автоматически передается дежурному оператору. Сотрудник имеет возможность осуществить вызов на радиостанцию водителя, подключиться к видеокамере в салоне, чтобы оценить состояние водителя и, если это потребуется, дистанционно заглушить двигатель транспортного средства.

«Это современный комплекс, который объединил в себе передовые разработки в таких областях, как машинное зрение, искусственный интеллект и телекоммуникации. Он автоматически определяет угрозы, выдает рекомендации операторам и информирует соответствующие службы. При этом система является обучаемой, то есть ее способности по распознаванию нештатных ситуаций, даже самых нестандартных, в ходе эксплуатации постоянно совершенствуются. К разработке нашего концерна «Созвездие» уже проявили интерес предприятия авиатранспортной инфраструктуры», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Система может эффективно применяться как в помещениях, так и для охраны периметра аэропорта в любое время суток. При ухудшении условий видимости происходит автоматическое включение тепловизоров и радиолокаторов. При этом программное обеспечение, используемое для распознавания образов, полученных в различных электромагнитных спектрах, является полностью отечественной разработкой.

Базовая станция LTE разработки концерна «Созвездие» дает возможность развернуть на территории аэропорта сеть мобильной широкополосной корпоративной связи для передачи больших объемов информации со скоростью до 350 Мбит/с. Оборудование поддерживает частотные диапазоны от 450 до 2690 МГц, а также стандарт NB-IoT, что позволяет использовать технологию интернета вещей для автоматизированного мониторинга безопасности и сигнализации о чрезвычайных ситуациях на объектах авиационной инфраструктуры.

«В течение ближайших пяти лет профессиональная радиосвязь начнет переходить на стандарт LTE, поэтому создание программной платформы для широкополосной профессиональной связи на основе LTE сегодня крайне актуально. Кроме того, это является хорошим заделом для создания сверхширокополосной мобильной связи на базе 5G», – сказал генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей Бочаров.