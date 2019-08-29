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Райффайзенбанк объявил о расширении ИТ-команды в Омске

Бизнес Кадры ИТ в банках

Райффайзенбанк открыл новую площадку для сотрудников своего ИТ-хаба в Омске. Два этажа в бизнес-центре общей площадью около 1 тыс. м2, расположенном по адресу ул. Жукова, 74/2. Она вместит около 100 ИТ-специалистов, сейчас новоселье празднуют первые 40 из них.

Расширение площадей связано с ростом омской ИТ-команды. За четыре года своего существования она увеличилась более чем в десять раз, начиная с 30 человек. Кроме того, RTC активно привлекает стажеров на образовательные программы по различным ИТ-направлениям. По итогам обучения в среднем 80% стажеров переходят в штат компании. За последний календарный год таких было почти 30 человек.

Новая площадка обеспечит дополнительные площади для студенческих образовательных программ и тренингов для сотрудников, а также открытых профессиональных мероприятий для ИТ-специалистов города – RTC Meetups.

«Мы хотим быстрее меняться как банк и делать еще больше для наших клиентов. А для этого нам нужны люди. В Омске много талантливых специалистов, с которыми интересно работать, и мы хотим вкладываться в их развитие. Мы с удовольствием обмениваемся опытом с коллегами из других компаний и организуем образовательные мероприятия – для нас это инвестиция в будущее, от которой выигрывает весь регион», – сказал руководитель омского ИТ-хаба Райффайзенбанка Юрий Лапшиков.

Сейчас омская команда Райффайзенбанка распределена по трем бэк-офисам и трем операционным отделениям, общая численность сотрудников в городе – 392 человека.

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