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Подтверждена совместимость ECM-системы Directum и «Ред ОС»

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Directum и «Ред софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование своих продуктов. По результатам испытаний была подтверждена совместимость программных продуктов Directum и «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

Directum — ECM-платформа, включающая управление корпоративным контентом (ECM) и бизнес-процессами компании (BPM), организацию взаимодействия сотрудников и межкорпоративного электронного документооборота с контрагентами (ЭДО). Платформа обеспечивает одновременную работу десятков тысяч пользователей на каждом сервере организации. Система включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, поддерживает все стандарты российского делопроизводства, соответствует требованиям ФСТЭК России.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Увеличение числа продуктов, совместимых с операционной системой "Ред ОС" — важная задача для нашей компании, так как это позволяет предложить рынку больше качественных импортонезависимых решений. ЕСМ-платформа Directum в среде "Ред ОС" — одно из таких решений», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Импортозамещение остается одним из ключевых трендов ИТ-рынка в РФ на протяжении последних лет. И в этой ситуации важно предлагать заказчикам комплексные решения, состоящие из импортонезависимых операционных систем, СУБД и информационных систем. Сотрудничество вендоров прикладных решений и ведущих российских разработчиков ОС, таких как "Ред софт", позволяет ИТ-рынку отвечать на запросы клиентов», — отметил Артем Пермяков, R&D-директор компании Directum.



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