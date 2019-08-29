G-Core Labs представила интегрированный с CDN сервис облачного объектного хранения данных

G-Core Labs, международный провайдер облачных и периферийных (edge) решений по доставке контента, хостингу и безопасности, объявил о расширении линейки своих продуктов и представил облачное объектное хранилище данных класса hot storage с показателями доступности и сохранности данных на уровне 99,99%. Решение интегрировано с международной сетью доставки контента компании, состоящей из более чем 50 точек присутствия на пяти континентах, что позволяет обеспечивать среднее время отклика в 30 мс. Это является одним из лучших результатов на международном рынке (по данным независимой аналитической системы Citrix).

Хранилище подходит любому бизнесу и позволяет работать с разрастающимся объемом данных без каких-либо ограничений. Сегодня им пользуются провайдеры высоконагруженных мультимедийных онлайн-сервисов, поддерживая доступность своих видео- и аудиохостингов и фотостоков с помощью репликации данных; средства массовой информации, интернет-магазины, разработчики и издатели игр и многие другие. Также хранилище адаптировано для работы с бизнес-данными, включая статистику и аналитику, истории транзакций, электронные документы и т.д.

Клиенты могут выбрать хранилища в Люксембурге, Амстердаме, Сингапуре или в одном их городов США: Майами, Ашберне или Хилсборо. В скором времени также будут доступны локации в СНГ. Преимуществами нового продукта G-Core Labs также являются поддержка протоколов SFTP и SSH, возможности гибкой синхронизации данных при помощи rsync или scp и подключения к хранилищу по публичному SSH-ключу или паролю, совместимость API с Amazon S3, техническая поддержка 24/7, а также интеграция с другими решениями G-Core Labs, в том числе с облачными сервисами компании.

«Хранилище G-Core Labs станет одним из самых эффективных на рынке решений с точки зрения технологических возможностей и ценовой политики, позволяя сокращать затраты на облачное хранение контента и деловых данных более чем на 50% по отношению к действующим сегодня на рынке предложениям. По сути, речь идет о "горячем" хранилище уровня enterprise по ценам обычных "холодных" решений. Предусмотрен в том числе формат тарификации pay-as-you-go», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам компании G-Core Labs.