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Citrix выпускает решение «рабочее место как услуга» для продуктов Microsoft

Интеграция Бизнес-приложения Облака

Citrix Managed Desktops – это облачный сервис, который позволяет компаниям, вне зависимости от их масштаба и уровня квалификации ИТ-отдела, предоставлять доступ к приложениям и десктопам на базе Windows из облака Azure на любое устройство, в любом месте.

Citrix Managed Desktops, полностью готовый сервис, предоставляемый заказчикам при активном участии надежной экосистемы партнеров Citrix, предлагает все, что нужно для безопасной, оперативной и простой доставки десктопов и приложений на базе Windows. С помощью этого решения системные администраторы могут упростить выполнение повседневных операций. оперативно предоставлять десктопы как внутренним, так и внешним пользователям, включая контрактных и сезонных сотрудников, для обеспечения безопасного доступа к ресурсам, быстро масштабировать инфраструктуру виртуальных десктопов, отвечая на изменяющиеся требования бизнес среды, включая добавление новых пользователей в результате слияния или поглощения компаний, а также легко интегрировать виртуальные десктопы из Azure с локальными службами Active Directory и другими корпоративными ресурсами. Помимо этого, они смогут эффективно развертывать рабочие нагрузки и управлять ими в нескольких местах, чтобы гарантировать максимальную близость приложений и десктопов к пользователям, тем самым обеспечивая высокую скорость работы.

Citrix Managed Desktops обеспечивает в себе все преимущества традиционного решения для доставки приложений Citrix, а так же и дополнительные возможности такие как: упрощенное развертывание и более низкие затраты связанные с использование облачных сервисов Microsoft Azure. Оно может применяться для поддержки и расширения преимуществ решений Citrix Virtual Apps and Desktops и Workspace в рамках всей компании.

Используя встроенный многопользовательский интерфейс управления, партнеры Citrix могут предлагать индивидуальные сервисы на базе Citrix Managed Desktops, создавая дополнительную ценность на вертикальных рынках.

Решение Citrix Managed Desktops доступно с 26 августа 2019 г. и может быть приобретено на условиях подписки на месяц и другие сроки, что дает компаниям гибкость для контроля расходов в соответствии с постоянно изменяющимися потребностями бизнеса.



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