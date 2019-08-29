«Билайн» доставит SIM-карты и покупки из интернет-магазина за два часа

«Билайн» за два часа доставит покупки, которые клиенты совершают в интернет-магазине компании. Услуга «Быстрая доставка» распространяется на SIM-карты, любые устройства или аксессуары. Она позволит получить покупку из интернет-магазина в несколько раз быстрее, чем до ее запуска.

Чтобы воспользоваться быстрой доставкой SIM-карт и оборудования, клиенту достаточно выбрать соответствующую опцию при покупке. Стоимость доставки оборудования и аксессуаров составляет 300 руб., SIM-карты привозят бесплатно. Сейчас быстрая доставка производится в Москве и Санкт-Петербурге, до конца года территорию планируется увеличить до 17 городов.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Вымпелкома» Юрий Смагаринский сказал: «Цены и ассортимент в различных интернет-магазинах одинаковые. Услуга быстрой доставки оборудования и SIM-карт стала хорошим дифференциатором. Если у клиента есть выбор из двух близких по цене и качеству товаров, вероятнее всего, он выберет тот, который получит быстрее, дешевле и с дополнительными сервисами. "Билайн" предоставил клиентам эту возможность и увеличил привлекательность интернет-магазина. По внутренним данным компании, доля продаж интернет-магазина в общем объеме продаж увеличилась в первом полугодии 2019 г. и составляет 10%. В онлайн-магазине доля клиентов, которые покупают устройства стоимостью выше 30 тыс. руб., в три раза больше чем в офлайн-рознице, а средний чек в два раза выше».

Удобство услуги ускоренной доставки увеличивает использование технологии автоматической регистрации абонентов. Она упрощает оформление SIM-карт и позволяет быстрее стать абонентом компании. Веб-интерфейс, разработанный оператором, обеспечивает полностью автоматизированный процесс, который включает в себя распознавание и проверку подлинности документа, удостоверяющего личность. Эксклюзивным поставщиком ИТ-решения для распознавания и проверки документов для процессов продаж и обслуживания стал российский разработчик систем искусственного интеллекта «Смарт энджинс сервис». Интегрирует решение компания «Философия.ИТ».

Высокое быстродействие и точность распознавания документов достигается благодаря разработкам «Смарт энджинс сервис» в области обучения глубоких сверхточных нейронных сетей и технологий зрительного интеллекта. Технология работает в режиме реального времени и способна мгновенно обрабатывать изображение паспорта РФ.