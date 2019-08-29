Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли

Axis Communications расширила свой портфель продуктов и решений для видеонаблюдения, выпустив линейку незаметных и компактных камер AXIS M42, светодиодный индикатор AXIS I/O Indication LED, а также технологию Axis Live Privacy Shield, которая обеспечивает конфиденциальность людей с помощью наложения масок на движущиеся объекты и не имеет аналогов на рынке. Помимо розничной торговли, эти решения могут применяться в здравоохранении, образовании, на производственных и транспортных объектах.

Инновационная технология Axis Live Privacy Shield позволяет эффективно выполнять правила и нормативные требования в области защиты конфиденциальности и персональных данных. В режиме реального времени аналитика на борту камеры сравнивает изображение, полученное с камеры, с фоновой сценой и накладывает на движущиеся объекты детализированную и динамично изменяемую прозрачную маску. Таким образом, движущиеся люди и объекты предстают на изображении как прозрачные силуэты. При необходимости можно задать зоны особого контроля, например, у кассового аппарата или на конвейерной ленте, в которых маскирование не будет применяться. Технология работает непосредственно на ряде фиксированных камер Axis и является единственным локально устанавливаемым решением на рынке, которое обеспечивает надежное маскирование движущихся людей и объектов в режиме реального времени при высокой частоте кадров. Кроме того, Axis Live Privacy Shield отличается экономичностью: для ее использования нет необходимости выделять дополнительный бюджет на обновление системы и подключать дополнительные сервера.

Система позволяет также настроить отдельный видеопоток без маскирования, который будет доступен уполномоченным пользователям для идентификации нарушителя в случае инцидента. Axis Live Privacy Shield можно применять в помещениях со стабильным освещением, где правила или законодательство не позволяют раскрывать личности людей, попадающих в кадр. В частности, она хорошо подойдет для наблюдения за производственными, технологическими, логистическими процессами, предприятиями розничной торговли, а также образовательными, медицинскими и государственными учреждениями.

AXIS M42

Еще одна новинка, представленная Axis Communications – малозаметные сетевые камеры серии AXIS M42. Они оснащены вариофокальным объективом с дистанционным управлением зумом и фокусным расстоянием 3–6 мм, что позволяет вести панорамное наблюдение или снимать крупный план кассового аппарата или дорогого товара. Камеры обеспечивают видеопоток формата 4:3 с разрешением 3 Мп и видео с соотношением сторон 16:9 в разрешении 1080p, при этом угол обзора может составлять до 100°. Благодаря большому комплекту монтажных принадлежностей AXIS M42 можно установить на любых поверхностях и сгибах. Корпус камер защищен от проникновения пыли и может быть перекрашен под цвет интерьера, чтобы устройства были максимально незаметными, однако их можно использовать и в качестве сдерживающего фактора для предупреждения правонарушений. Для этого в камерах предусмотрен порт HDMI, который позволяет транслировать цифровые видеопотоки на мониторы для всеобщего просмотра.

Камеры оснащены технологиями Axis WDR и Zipstream, которые позволяют фиксировать важные детали при дифференцированном свете и сократить требования к пропускной способности сети и ёмкости системы хранения на 50%. Благодаря ИК-подсветке изображение, полученное с AXIS M42 в условиях отсутствия внешнего освещения, остается четким и детализированным.

AXIS I/O Indication LED

Обновленный портфель продуктов дополняет светодиодный индикатор AXIS I/O Indication LED. Его основная задача – показывать окружающим, что камера работает: это служит сдерживающим фактором для предотвращения нарушений. В ситуациях, которые предполагают приватность, например, в кабинете врача, установленные на камере индикаторы помогают людям чувствовать себя защищенными, поскольку они понимают, ведется съемка в этот момент или нет.

Индикатор может автоматически реагировать на движение или звук в подозрительной ситуации: заметив красный огонек на камере, люди инстинктивно поворачивают к ней лицо, что помогает получить четкое изображение присутствующих в кадре. В случае правонарушения это изображение можно будет использовать для дальнейшего расследования. Индикатор быстро устанавливается на камеру с помощью липкой ленты и подключается к порту ввода-вывода.