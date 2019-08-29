AnalyticsHub открывает российское отделение глобальной сети цифрового консалтинга AlphaZetta

Компания AnalyticsHub, входящая в структуру компании MERLION, подписала партнерское соглашение с международной консалтинговой компанией Alpha Zetta Pte Ltd , объединяющей независимых экспертов в области аналитики данных и искусственного интеллекта из 45 стран мира. Соглашение предусматривает создание на базе AnalyticsHub российского отделения AlphaZetta и продвижение всего портфеля ее аналитических сервисов, решений, инструментов и приложений.

AlphaZetta представляет новое поколение консалтинга, являясь, по сути, открытой ресурсной площадкой для решения аналитических задач на пути цифровой трансформации коммерческих предприятий и государственных структур. По запросу заказчиков AlphaZetta обеспечивает прямой доступ к мировой практике и экспертизе в области аналитического консалтинга, инжиниринга и исследования данных в любом формате, от консультаций мировых экспертов по конкретной теме до проектной работы команды над комплексным решением бизнес-задачи.

Особое внимание в подобных проектах уделяется формированию новой цифровой ментальности и культуры работы с данными. Для этого была создана Академия AlphaZetta, предлагающая обширный набор консультационных семинаров, обучающих программ и тренингов для различных категорий слушателей, от топ-менеджмента до исследователей данных и разработчиков аналитических приложений. Тренерами Академии являются мировые эксперты, известные и в России, такие как постоянный спикер Петербургского Международного Экономического Форума, CTO американской компании Teradata Стивен Бробст (Stephen Brobst) и основатель австралийской школы DataScience, предприниматель и доктор математики Евгений Дубоссарский (Dr. Eugene Dubossarsky).

По мнению генерального директора AnalyticsHub Ангелины Гуркиной, развитие цифровой экономики формирует разумный подход, совмещающий поддержку уникальных российских технологий, востребованных по всему миру и сотрудничество с международными лидерами в сфере инноваций. В этом контексте партнерство с AlphaZetta позволяет обеспечить синергию и бесшовный трансфер уникальных знаний, глубокой экспертизы и цифровых технологий на основе прямых связей в международном экспертном сообществе. Управляющий партнер AlphaZetta по России Михаил Перов считает основными направлениями деятельности привлечение зарубежных экспертов на проекты заказчиков AnalyticsHub, уже заявивших свои стратегии цифровизации как инструмент развития бизнеса, а также широкое продвижение лучших мировых практик цифровой трансформации через локализацию наиболее востребованных тематических семинаров и тренингов Академии AlphaZetta.