Acer выпустила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 300. Цена

Acer представила на российском рынке новую версию геймерского ноутбука Predator Helios 300. Ноутбук получил обновленный корпус, мощные комплектующие и поддержку самых популярных технологий для игр и развлечений, а также два варианта экрана: с диагональю 15,6 и 17 дюймов. Несмотря на то, что среди устройств Predator новинка позиционируется как модель начального уровня, ее возможностей более чем достаточно для любого поклонника современных игр.

Внешний вид Predator Helios 300 полностью соответствует выбранному для устройств Predator «хищному» стилю, а его корпус черного цвета со скошенными углами выглядит необычно. Несмотря на относительно небольшие габариты ноутбука, инженерам Acer удалось оснастить Helios 300 современным мощным «железом», при этом даже в максимальной комплектации устройство весит менее 3 кг.

Тонкие рамки вокруг экрана с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) не будут отвлекать пользователя от любимых игр, обеспечивая полное погружение. Матрица IPS обеспечивает частоту обновления 144 Гц и время отклика до 3 мс в режиме разгона, что крайне важно для любителей шутеров от первого лица и других жанров, в которых на первом месте стоит отзывчивость управления и скорость реакции.

Кроме того, в ноутбуке установлено два динамика с поддержкой технологий Waves Maxxaudio и Waves Nx, которые обеспечивают трехмерный звук, а также возможность выбора режимов Maxxbass, Maxxvolume или Maxxdialog. Технология Acer Purifiedvoice с двумя микрофонами улучшает качество связи во время голосовых звонков или чатов с напарниками в играх.

Обновленный игровой ноутбук Acer Predator Helious 300

Клавиатура в Predator Helios 300 была полностью переработана для обеспечения комфорта и удобства управления в играх. Курсоры WASD и функциональная клавиша Predatorsense имеют вогнутую форму, благодаря чему даже при выключенной подсветке их будет легко найти, а четыре зоны дают возможность настроить цвета и режим работы RGB-подсветки под настроение пользователя.

Одним нажатием кнопки Turbo пользователь сможет разогнать систему, увеличивая частоту видеокарты до максимума, а при нажатии на клавишу Predatorsense откроется меню специального приложения Acer, которое позволяет отслеживать состояние системы, управлять разгоном, настраивать охлаждение и изменять режим работы RGB-подсветки. Доступ к функциям Predatorsense можно получить, не выходя из игры и не сворачивая ее — при помощи загружаемого фирменного приложения для смартфона.

Ноутбук поддерживает современные процессоры вплоть до Intel Core i7, которые обеспечивают высокую производительность в играх и приложениях, а также до 32 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 2666 Гц. Для установки и быстрого запуска игр подходят высокоскоростные твердотельные накопители PCIe NVMe емкостью до 1 ТБ, а файловую коллекцию легко можно разместить на жестком диске емкостью до 2 ТБ.

Главное оружие геймера — это мощная видеокарта. В Predator Helios 300 используются современные видеоадаптеры, в том числе Geforce GTX 1660Ti, Geforce RTX 2060 и Geforce RTX 2070 Max-Q, причем последние обеспечивают поддержку новейшей разработки Nvidia — технологии трассировки лучей в реальном времени.

Для любителей сетевых баталий в ноутбуке предусмотрена новейшая сетевая карта Killer Doubleshot Pro с поддержкой ПО Killer Control Center и технологии Killer xTend, сетей Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 для подключения беспроводной гарнитуры. Кроме того, ноутбук оборудован всеми необходимыми портами, включая USB Type-C, три USB 3.1, HDMI 2.0 и Mini Displayport 1.4 для подключения внешних мониторов.

Мощным компонентам требуется эффективное охлаждение, и инженеры Acer оснастили Predator Helios 300 системой собственной разработки, которая обеспечивает отвод тепла при минимальных показателях шума. Основа системы — технология Coolboost, подстраивающая скорость вращения вентиляторов под текущую нагрузку, стратегически размещенные на корпусе вентиляционные отверстия и, главное, конструкция вентилятора Aeroblade 3D четвертого поколения. Изогнутые лопасти крыльчатки Aeroblade 3D, которые имеют толщину всего 0,1 мм, своей формой напоминают крылья совы. Бионический подход к конструкции позволил на 45% увеличить поток воздуха и снизить уровень шума от работы вентилятора даже на максимальных оборотах.

Ноутбук Predator Helios 300 уже доступен в российской рознице по цене от 99990 руб.