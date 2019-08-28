TrueConf обеспечил удаленную подготовку пилотов для авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» запустила «Виртуальный класс» — программу дистанционного обучения и тестирования пилотов, созданную на базе технологий видеоконференцсвязи TrueConf. Программа обеспечивает квалифицированную подготовку летного состава. Пилоты изучают более 120 диалектов авиационного английского языка и участвуют в виртуальном моделировании штатных ситуаций, чтобы повысить взаимопонимание с зарубежными коллегами, исключить ошибки во время радиоэфиров и сделать авиаперевозки еще безопаснее.

Решение обеспечивает проведение виртуальных занятий между преподавателями и пилотами, которые проходят в виде ролевых игр с проработкой различных ситуаций, возникающих во время полетов в такие регионы как Европа, Сред¬из¬емноморье, Средняя Азия, Дальний Вост¬ок, Северная и Южная Ам¬ерика. Высокое качество аудио- и видеосвязи и минимальная задержка сигнала позволяют уделить особое внимание пониманию иностранных коллег, которые используют нестандартные диалекты английского языка.

Для обучения любой пилот использует собственный ноутбук с вебкамерой и гарнитурой или планшет, а также ВКС-приложение TrueConf для популярных ОС: Windows, macOS, Linux, Android или iOS. Встроенные инструменты для совместной работы обеспечивают пилотам и преподавателям возможность делиться различной авиационной документацией, схемами и прочими материалами, необходимыми для обучения.

Высокая устойчивость решений TrueConf к сетевым перебоям позволяет подключаться участникам со всего мира вне зависимости от качества интернет-соединения.

Видеоконференцсвязь также используется для проведения оценки уровня владения авиационным английским языком совместно с «Авиационной школой Аэрофлота». При этом пилот и экзаменатор находятся в одном месте, а специалист, который проводит аттестацию, наблюдает за процессом по видеосвязи, оценивает, а также делится рекомендациями для повышения уровня знаний.