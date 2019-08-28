«Ростелеком» модернизировал телеком-сети ХМАО

«Ростелеком» провел работы по модернизации сетей связи, заменив существующее оборудование в Ханты-Мансийске, Нягани, Лангепасе и Когалыме на самое современное. В центральных узлах телекоммуникаций – так называемом «сердце городского интернета» – установлены мощные головные станции, которые обеспечат бесперебойную связь для жителей городов региона.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома», сказал: «Мы проводим планомерную работу по всему округу с целью снижения аварийности на телеком-сетях. Новое оборудование значительно улучшило качество и надежность работы услуг связи – увеличилась скорость доступа в сеть интернет, существенно снизилось время ожидания при возникновении нештатных ситуаций. До конца 2019 г. мы установим аналогичное оборудование еще на 14 объектах компании в десяти населенных пунктах округа, таким образом полностью обновив все головные станции не только в крупных городах, но и небольших населенных пунктах ХМАО-Югры, например, в поселке городского типа Пойковский».

Еще одно направление работы по повышению надежности связи в Югре –резервирование магистральных каналов между населенными пунктами округа. Для обеспечения бесперебойной работы телеком-услуг на случай повреждения основного канала связи (например, при порыве оптоволоконного кабеля во время проведения несогласованных строительных или ремонтных работ), задействуются резервные каналы по альтернативным маршрутам, что позволяет минимизировать, а в большинстве случаев и полностью исключить ухудшение качества предоставления услуг. В августе 2019 г. было обеспечено стопроцентное резервирование магистральных каналов для города Радужный, и теперь при возникновении нештатной ситуации на участке Нижневартовск – Радужный клиенты компании не заметят какого-либо снижения качества предоставляемых услуг. Система резервирования «Ростелекома» направлена на обеспечение бесперебойной работы телеком-инфраструктуры в интересах каждого пользователя ХМАО-Югры.