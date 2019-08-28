Ростех представил на МАКС-2019 компьютер-моноблок с двумя вычислительными системами

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на МАКС-2019 моноблок «БИНОМ-КА». Новая разработка объединяет в одном корпусе два независимых, высокопроизводительных компьютера и гарантирует надежную защиту информационных систем заказчиков от взлома и вирусов.

Высокий уровень защиты информации в «БИНОМ-КА» достигается жестким разделением (гальванической развязкой) двух вычислительных систем: «открытая» система имеет доступ в интернет, «закрытая» система обеспечивает доступ в защищенную локальную сеть организации. Перенос информации из «открытой» системы в «закрытую» осуществляется через буфер обмена, копирование данных из «закрытой» системы невозможно. Такие ограничения гарантируют защиту от утечек информации, хакерских атак и от проникновения компьютерных вирусов в корпоративную сеть.

«Жесткие правила, связанные с безопасностью, не мешают «БИНОМ-КА» быть очень гибким − устройство легко адаптируется к требованиям конкретного заказчика. Для каждой из систем, совмещенных в моноблоке, можно подобрать индивидуальную конфигурацию аппаратных и программных средств, таким образом перераспределяя между ними вычислительную мощность и функционал. Кроме того, заказчик может устанавливать для пользователей различные уровни доступа к информации: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный», − отметили в аппарате радиоэлектронного кластера Ростеха.

«БИНОМ-КА» ориентирован, прежде всего, на использование в информационных сетях органов государственной власти и управления, стратегически важных предприятий, кредитно-финансовых учреждений. В настоящее время «Бином-КА» проходит сертификацию на соответствие требованиям по защите информации.

«Необходимость защиты информации стала одной из повседневных задач любой организации. Компаниям часто приходится создавать отдельные информационные сети для работы с «чувствительными» данными. Концерн «Автоматика» готов предложить своим заказчикам уникальное решение, позволяющее одновременно эффективно работать как с конфиденциальными данными, так и в интернете», − сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.