«Райффайзен капитал» автоматизировал формирование бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL

Разработка «Синтегро консалтинг» – «Фабрика XBRL» интегрирована с используемыми управляющей компанией «Райффайзен капитал» учетными системами.

УК «Райффайзен капитал» занимается доверительным управлением ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Соответственно, компания работает с тремя программами: бухгалтерской, программой для учета ПИФ и программой для учета операций по доверительному управлению.

В 2018 г. перед компанией встал вопрос об автоматизации формирования бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL.

ИТ-партнер должен был предложить такой вариант автоматизации, при котором сохранились бы все учетные системы, и при этом отчетность в формате XBRL формировалась бы в единой программе. «Синтегро консалтинг» смогла решить эту задачу с помощью собственного программного продукта «Фабрика XBRL».

Мобильность и гибкость «Фабрики XBRL» дали возможность интегрировать продукт со всеми тремя учетными системами. В рамках проекта было настроено: автоматическое заполнение восьми форм надзорной отчетности ОКУД 0420409, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420427, 0420506, 0420507 по данным системы «Аванкор: доверительное управление»; автоматическое заполнение 60 форм бухгалтерских и надзорных отчетов по данным системы «1С: УПЦБ». Из них четыре основные: бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации, отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации, отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации, отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации, 54 примечания, а также две формы надзорно-статистических отчетов: 0420521, 0520522; автоматическое заполнение двух отчетов: 0420502 и 0420503 с расшифровками по данным системы «1С-Рарус: ПИФ».

Помимо настройки программного обеспечения, сотрудники «Синтегро консалтинг» разработали и согласовали методологию заполнения отчетов по данным имеющихся учетных систем, а также разработали печатные формы отчетов, в соответствии с законодательством, для публикации отчетов на официальном сайте компании.

В настоящее время между компаниями заключен договор поддержки, в рамках которого специалисты компании обновляют настройки ПО в соответствии с изменениями в законодательстве и новыми версиями таксономии, а также консультируют по методологии заполнения отчетов по запросам ЦБ.