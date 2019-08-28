ДИТ Москвы запустил пилотный проект с «Яндексом»

Департамент информационных технологий города Москвы запустил пилотный проект с компанией «Яндекс.облако». Совместные разработки помогли усовершенствовать виртуального оператора общегородского контакт-центра, который обзванивает москвичей и контролирует исполнение заявок на линии единого диспетчерского центра.

Виртуальный оператор связывается с жителями, которые ранее обращались в единый диспетчерский центр, и уточняет, качественно ли проведены работы по их заявке. Сейчас на виртуального оператора с использованием технологии «Яндекс.облако» приходится 50% исходящего обзвона.

«Москвичи уже знакомы с виртуальным оператором нашего контакт-центра. Мы продолжаем совершенствовать эту технологию, и сейчас в ходе пилотного проекта применяем передовые разработки "Яндекса"», – сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

«Применение синтеза и распознавания речи экономит время сотрудников, позволяет переключить их с рутинных и эмоционально сложных операций на другую работу. При этом качество работы с обратной связью благодаря такому сотрудничеству выросло», – прокомментировал Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.облака».

С момента запуска пилотного проекта робот обзвонил более 100 тыс. человек. Статистика ДИТ показала, что за это время эффективность виртуального оператора выросла: число горожан, которые довели диалог с ним до конца, увеличилось на 12%.

«Совместный проект помогает нам улучшить технологии синтеза и распознавания речи. Кроме того, он позволяет на практике оценить, как пользователи реагируют на мужской и женский голоса виртуального оператора. Некоторые исследования утверждают, что пользователи лучше реагируют именно на мужской голос», – отметил Андрей Савицкий.