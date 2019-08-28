Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS

Canon объявил о выпуске двух камер — зеркальной и беззеркальной — с высокой скоростью съемки и высоким разрешением. Новинка EOS 90D — зеркальная камера с прочным корпусом в привычном дизайне — подойдет для съемки спортивных соревнований или диких животных. В свою очередь, EOS M6 Mark II — это спутник на каждый день и для любых случаев: компактная, но мощная беззеркальная камера, отличающаяся высокой четкостью съемки. Одновременно с двумя новыми объективами Canon RF, также анонсированными сегодня, эти модели представляют следующую ступень развития популярных камер Canon EOS 80D (зеркальной) и EOS M6 (беззеркальной), так что теперь фотолюбители смогут выбирать подходящую технику из максимально широкого модельного ряда.

В обеих моделях используется процессор Canon DIGIC 8 последнего поколения, который обеспечивает высокую скорость обработки, быструю реакцию и работу новейших функций фото- и видеосъемки. Электронная система с молниеносной минимальной выдержкой 1/16000 с гарантирует высокое качество при съемке быстро движущихся объектов и дает фотографу уверенность в ситуациях, когда время ограничено. При такой выдержке вы можете снимать с более широкой диафрагмой даже при естественном освещении, чтобы сократить глубину резкости.

EOS 90D поддерживает скорость 10 кадров в секунду со следящей автофокусировкой и 11 кадров в секунду в режиме Live View — то, что надо для съемки спорта или диких животных. Оптический видоискатель сокращает задержку срабатывания затвора и обеспечивает отзывчивость, необходимую, например, при съемке птиц в полете. Интеллектуальные функции дисплея позволяют полностью контролировать композицию кадра и настройки съемки. Даже если объект движется не только быстро, но и непредсказуемо, фотограф сможет сделать больше хороших кадров благодаря высокой частоте непрерывной съемки и поддержке длинных серий — до 58 изображений JPEG подряд в разрешении L. Кроме того, EOS 90D дольше работает от аккумулятора: вы можете снять до 1,3 тыс. кадров (измерено по стандарту CIPA), не переживая о том, хватит ли заряда.

Беззеркальная модель, EOS M6 Mark II поддерживает непрерывную съемку с частотой 14 кадров в секунду и серийную съемку в формате RAW со скоростью до 30 кадров в секунду. В обоих режимах доступна следящая автофокусировка, поэтому с такой быстрой и компактной камерой вы сможете создавать отличные кадры даже в самых неожиданных ситуациях. Чтобы максимально повысить шансы фотографа на хорошие спонтанные снимки, в новой беззеркальной камере используются карты UHS-II, поддерживающие серийную съемку до 80 кадров JPEG в разрешении L. Функция брекетинга фокусировки в обеих моделях позволяет легко увеличить глубину резкости посредством наложения нескольких кадров в программе DPP.

Камеры позволяют создавать детализированные снимки без смазывания и артефактов благодаря новому датчику изображения APS-C 32,5 МП: такое разрешение сравнимо с характеристиками полнокадровых камер, но новинки обладают также дополнительными преимуществами формата APS-C. Благодаря процессору DIGIC 8 обе модели получили новейшие функции семейства EOS. Возможности фотографа расширились еще больше, в том числе при кадрировании, а детализация изображений стала выше. Также новый процессор позволяет использовать средства коррекции объективов, включая цифровую оптимизацию объектива и коррекцию рассеивания: вы сможете получать великолепные изображения без дополнительной обработки. Благодаря высокому качеству изображений, получающихся сразу после съемки, поддержке Wi-Fi и Bluetooth создатели контента смогут публиковать снимки в социальных сетях практически в режиме репортажа с места событий. Чтобы фотографии получались резкими и реалистичными, естественно передавали выражения лиц и движение, Canon оснастил обе модели быстрой и точной следящей автофокусировкой по глазам. В случае EOS 90D эта система работает в сочетании с датчиком экспозамера RGB+IR с разрешением 220 тыс. пикселей и функцией обнаружения мерцания, что обеспечивает качественное распознавание лиц и более точный контроль экспозиции в целом. Благодаря высокой максимальной светочувствительности ISO (диапазон от 100 до 25600) новый датчик позволяет без ущерба для качества увеличить разрешение при съемке в условиях низкой освещенности. EOS M6 Mark II превосходит по параметрам EOS M6: новая модель способна фокусироваться при освещенности –5EV (при использовании объектива с максимальной диафрагмой f/1.4 или шире). Этого хватит для съемки не только в помещении или в тени, но и при лунном свете в облачную погоду.

EOS 90D и EOS M6 Mark II — универсальные камеры для фото- и видеосъемки. Разрешение 4K, позволяющее использовать все поле обзора установленного объектива, и съемка в формате Full HD с увеличенной частотой кадров (до 120 кадр/с) открывают владельцу такие творческие возможности, как замедленная съемка, кадрирование и съемка в сверхвысоком разрешении. В камере EOS 90D доступно также разрешение 4K в кадрированном режиме. При этом вы приближаете объект, а изображение сохраняет высокое качество. Это значит, что оператор сможет создавать видео в том числе с большого расстояния: вы создадите интересный фильм, даже если подойти близко к месту действия нельзя, например, на сафари.

Система автофокусировки Canon Dual PixelCMOS AF, доступная в режимах Full HD и 4K на большей части площади кадра (88x100%), обеспечивает плавное и точное отслеживание фокуса — как при профессиональной видеосъемке. Эта технология гарантирует резкое изображение объекта съемки на размытом фоне, а функция отслеживания по глазам помогает удерживать фокус на лице для четкого и выразительного видеоряда.

Разъем для микрофона позволит видеоблогерам и создателям контента использовать внешний микрофон для записи четкого звука без искажений. Камера EOS 90D имеет также разъем для наушников, чтобы можно было лучше контролировать качество звука во время съемки видео. Эта функция обеспечивает хороший звук, когда действие происходит не прямо перед камерой, и сводит к минимуму объем последующей обработки, так как уровнем звука можно управлять непосредственно во время записи. Портативная камера EOS M6 Mark II оснащена наклонным экраном, позволяющим идеально компоновать кадр даже при видеосъемке на ходу или селфи-съемке.

Эргономичный дизайн новых моделей включает привычные средства управления для контроля параметров в любой съемочной ситуации. Как и другие новые модели зеркальных цифровых камер семейства EOS, EOS 90D имеет знакомый, но более легкий корпус с большой областью захвата для улучшенного управления и баланса — особенно при использовании длинных объективов, идеально подходящих для съемки спортивных соревнований или диких животных. Программируемые кнопки EOS и два многофункциональных диска управления — включая новый мультиконтроллер на задней стороне камеры, как в профессиональных моделях, — помогут любителям фотографии, стремящимся повысить свое мастерство, интуитивно и уверенно управлять камерой, более точно выбирать точки фокусировки и легко находить нужные настройки. Камера EOS 90D имеет ряд настраиваемых функций, позволяющих задать единый уникальный стиль фотографиям или видео. Сенсорный экран диагональю 7,7 см с регулируемым углом наклона помогает уверенно компоновать кадр даже при ярком свете или при съемке из неудобного положения.

Компактные размеры EOS M6 Mark II позволяют снимать без предварительной подготовки — то, что нужно, чтобы не упустить интересный спонтанный момент. Диск с назначаемой функцией, основной диск, настраиваемый переключатель автоматической/ручной фокусировки и функция включения автофокусировки расположены интуитивно понятным образом для более быстрого управления камерой в динамичных ситуациях. Съемный видоискатель приподнят над корпусом камеры и расположен по центру, что обеспечивает достаточное пространство и удобство для полного погружения в творческий процесс, а экран с регулируемым углом наклона открывает дополнительные возможности при фото- и видеосъемке.