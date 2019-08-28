«БАРС Груп» перевела МИС в новый ИТ-ландшафт

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, перевела медицинскую информационную систему (МИС) Федерального Научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России (КБ № 123) на новый ИТ-ландшафт - платформу виртуализации Proxmox. Данная платформа подходит для работы медицинских систем в отдельных медицинских учреждениях и соответствует предъявляемым требованиям импортозамещения: она имеет открытый исходный код, а также не требует принудительных обновлений.

«Цель перехода на новое общесистемное ПО – шаг в сторону исполнения национального проекта «Цифровая экономика». Также это поспособствует оптимизации затрат медицинской организации. Proxmox не хуже других обеспечивает бесперебойное круглосуточное функционирование системы», – отметил заместитель генерального директора «БАРС Груп» Дмитрий Вахрушев.

При этом МИС полностью сохранила свою функциональность: присутствует полная интеграция с Единой регистратурой и лабораторной информационной системой (ЛИС) – анализы попадают в МИС без сбоев и задержек. Пользователям системы предоставлена полная инструкция по работе с системой.

МИС от «БАРС Груп» – это цифровая платформа, которая является основой в регионах для построения единого цифрового контура в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ». Она направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи за счет комплексной цифровизации всех возможных видов деятельности в медицинской организации, от внутреннего документооборота и организации медицинской помощи до учета сотрудников.

Благодаря системе обеспечивается хранение и доступ к электронным медицинским данным. Также МИС помогает снизить ошибки в лечебном процессе за счет удобной визуализации данных о проводимом лечении по пациентам и возможностью постоянного мониторинга заведующими отделениями.