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В Москве пройдет конференция Oracle Systems Advantage Forum

Интеграция Инфраструктура Облака

10 сентября в Москве в рамках Европейского роад-шоу состоится конференция Systems Advantage Forum.

Данные стали самым важным активом компаний. Однако, для того чтобы извлечь из этого выгоду и успешно внедрять инновационные решения аппаратная платформа должна быть гибкой, надежной и безопасной – как в ЦОД, так и в облаке. На мероприятии эксперты компании расскажут о стратегии и технологиях Oracle для цифровой трансформации бизнеса на основе эффективной работы с данными и представят примеры реального использования таких технологий в России и мире.

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В Москве в рамках Европейского роад-шоу состоится конференция Systems Advantage Forum

В рамках мероприятия можно будет узнать, как:

  • Разработать ИТ-стратегию развития вашего бизнеса с использованием аппаратных решений Oracle для частного и гибридного облака;
  • Создать гибридную облачную платформу баз данных;
  • Достичь лучшей производительности баз данных;
  • Получить преимущества публичного облака в ЦОД;
  • Создать ИТ-инфраструктуру для ключевых инноваций, таких как машинное обучение и сети 5G.

Среди докладчиков: Хан Чунг Хенг, старший Вице-президент, глава Oracle Systems в макрорегионе EMEA, APAC и Япония, другие топ-менеджеры Oracle и крупнейших заказчиков.

Для участия в конференции необходима персональная регистрация онлайн. Участие в мероприятии бесплатное. Количество участников ограничено.



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