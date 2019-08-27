В Москве пройдет конференция Oracle Systems Advantage Forum

10 сентября в Москве в рамках Европейского роад-шоу состоится конференция Systems Advantage Forum.

Данные стали самым важным активом компаний. Однако, для того чтобы извлечь из этого выгоду и успешно внедрять инновационные решения аппаратная платформа должна быть гибкой, надежной и безопасной – как в ЦОД, так и в облаке. На мероприятии эксперты компании расскажут о стратегии и технологиях Oracle для цифровой трансформации бизнеса на основе эффективной работы с данными и представят примеры реального использования таких технологий в России и мире.

В Москве в рамках Европейского роад-шоу состоится конференция Systems Advantage Forum

В рамках мероприятия можно будет узнать, как:

Разработать ИТ-стратегию развития вашего бизнеса с использованием аппаратных решений Oracle для частного и гибридного облака;

Создать гибридную облачную платформу баз данных;

Достичь лучшей производительности баз данных;

Получить преимущества публичного облака в ЦОД;

Создать ИТ-инфраструктуру для ключевых инноваций, таких как машинное обучение и сети 5G.

Среди докладчиков: Хан Чунг Хенг, старший Вице-президент, глава Oracle Systems в макрорегионе EMEA, APAC и Япония, другие топ-менеджеры Oracle и крупнейших заказчиков.

Для участия в конференции необходима персональная регистрация онлайн. Участие в мероприятии бесплатное. Количество участников ограничено.