Тройная AI-камера и аккумулятор 5000 мАч: смартфон vivo Y12 приходит в Россию

Компания Vivo выпустила смартфон Y12, устройство, ориентированное на молодую аудиторию, оборудованное тремя основными камерами для создания профессиональных фото и мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Смартфон Y12 оснащен 6,35-дюймовым дисплеем Halo FullView с соотношением сторон 19,3:9. Благодаря ультратонким боковым рамкам он занимает впечатляющие 89% фронтальной поверхности, что является стандартом для флагманских моделей. Несмотря на столь большой экран, вы сможете управлять смартфоном без лишних усилий благодаря специально спроектированной системе жестов.

Vivo Y12 оснащен основным 13 Мп модулем, 8 Мп сверхширокоугольным объективом, а также 2 Мп камерой для расчета глубины резкости. Сверхширокоугольная AI-камера расширяет угол обзора до 120 градусов. С ее помощью в кадре поместится еще больше друзей и впечатляющих пейзажей. Благодаря 8 Мп фронтальной камере Y12 запечатлит еще больше деталей с высокой четкостью, а функция AI Face Beauty поможет выглядеть естественно и безупречно, расширяя возможности по улучшению черт вашего лица.

В дополнение к аккумулятору емкостью 5000 мАч Y12 оснащен интеллектуальной системой энергосбережения, которая увеличивает срок службы батареи. Y12 построен на базе восьмиядерного процессора, который выполнен по нормам 12 нм техпроцесса и обладает частотой 2,3 ГГц. 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти позволяют скачивать больше приложений. К тому же, под управлением операционной системы Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Y12 легко справится с любыми задачами.

Vivo Y12

Режим Ultra Game Mode в смартфоне создан для того, чтобы вы получили максимум удовольствия от игры. Играйте как профессиональный киберспортсмен, используя «Соревновательный режим», который перераспределяет системные ресурсы в пользу игры. Акселератор Dual-Turbo как нельзя лучше подходит для геймеров, которым важна скорость. Снижая вероятность пропуска кадров, он делает игровой процесс плавным и увлекательным.

С 6 сентября 2019 г. смартфон Y12 в цветовых решениях «Морская волна» и «Красный бургунди» можно будет приобрести в интернет-магазине Vivo и у официальных партнеров компании по стоимости 12 тыс. руб.