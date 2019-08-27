Сервис «Ростелеком Налоги» поможет получить налоговый вычет

«Ростелеком» в регионах Юга и Северного Кавказа представляет новый онлайн-сервис «Ростелеком Налоги» (www.nalog.rt.ru). Воспользовавшись услугой, клиент может заказать подготовку декларации и получить всесторонние консультации по налоговому вычету.

Сервис имеет интуитивно понятный интерфейс, готовые решения по видам вычетов (социальный, имущественный, инвестиционный и другие), пошаговую инструкцию и доступ к бесплатной консультации. Средний срок подготовки документов — 1 день.

«”Ростелеком” продолжает расширять линейку сервисов для повышения комфорта и экономии времени наших клиентов. Теперь мы поможем вернуть в семейный бюджет часть денег, потраченных на приобретение недвижимости, на образование, на лечение и другие нужды. Часто наши сограждане сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета. Заполнение декларации требуют не только времени, но и профессиональных знаний. Поэтому мы запустили такой сервис, который избавляет наших клиентов от забот по оформлению документов и делает это максимально оперативно, просто и гарантированно качественно», — отметила Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом.

Новый сервис сразу определяет максимальную сумму, возможную к возврату и фиксирует стоимость услуги, которая на текущий момент находится в диапазоне 800-1100 рублей. При подаче документов на каждом шаге для клиентов доступна консультация личного налогового эксперта как по телефону, так и на сайте. Сервис полностью автоматизирован и не требует ручного ввода данных — достаточно загрузить фотографии или скан-копии документов, остальное система сделает сама. Безопасность процедуры гарантируется современными технологиями защиты информации, а оплата за услугу осуществляется только после подготовки самой декларации.

На сегодняшний день услугой воспользовались уже более 140 тыс. человек и вернули в общей сумме более 150 млн рублей